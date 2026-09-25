Imputaron a un famoso cantante por la cuota alimentaria: tuvieron que notificarlo en pleno show

El reconocido músico de cuarteto acumuló más de $22 millones en cuotas alimentarias impagas para su hija de 14 años. La Justicia no lograba ubicarlo en ningún domicilio.

Damián Córdoba durante uno de sus shows en el club Atenas, donde recibió la citación judicial por la cuota alimentaria. (Foto: El Doce)

El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por cinco hechos de presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar relacionados con la cuota alimentaria de su hija de 14 años.

La citación fue el domingo, mientras el músico brindaba un baile en el club Atenas de Córdoba . La Justicia debió recurrir a su agenda de presentaciones porque no habían podido encontrar un domicilio donde notificarlo.

Días después, el artista conocido como “El Wacho” se presentó en Tribunales junto con su abogado, Fabricio Ciacci. Ahí conoció formalmente la acusación y las pruebas reunidas en el expediente.

Por qué imputaron a Damián Córdoba

La causa comenzó con una denuncia de la madre de la adolescente y se tramitó en el fuero de Familia. Después pasó a la Justicia penal y quedó bajo la investigación del fiscal Juan Pablo Klinger. La cuota había sido fijada en abril de 2023 por el Juzgado de Familia de Segunda Nominación. El monto equivalía a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y debía pagarse entre el 1 y el 10 de cada mes.

De acuerdo con la acusación, Córdoba habría omitido los aportes durante distintos períodos o los habría realizado de manera acumulada y fuera de término. La Fiscalía incorporó testimonios, movimientos bancarios e informes de bases de datos públicas y privadas.

El fiscal explicó que esos fueron los “elementos que nos llevaron a tomar la decisión de imputar” al cantante como supuesto autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Damián Córdoba fue imputado por cinco presuntos incumplimientos de la cuota alimentaria. (Foto: Vía País

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la deuda acumulada superaba los $22 millones. La investigación también tuvo en cuenta la actividad profesional del músico, sus presentaciones en la Argentina y el exterior y los ingresos mensuales que declaró ante la Justicia.

Los cinco incumplimientos investigados

El primer hecho atribuido comprende el período entre marzo y junio de 2023. Esa deuda fue cancelada después mediante dos transferencias realizadas en julio. La acusación incluye otros incumplimientos entre agosto y octubre de 2024; noviembre de 2024 y marzo de 2025; y abril y junio de 2025.

El quinto episodio abarca desde julio de 2025 hasta agosto de 2026. Para la Fiscalía, la repetición de estas conductas permitió que el reclamo avanzara desde el fuero de Familia hacia una investigación penal.

Ángela Burgos Niño, abogada de la madre y de la adolescente, sostuvo que la decisión judicial puede convertirse en un antecedente para casos similares. “Le abre la puerta a muchas mujeres que tienen años en el fuero de Familia esperando que el padre cumpla”, expresó.

La letrada también describió las diferencias entre las condiciones de vida de la menor y las del cantante: “La niña no tenía zapatos, vivía en un garaje”.

Depositó $10 millones y seguirá en libertad

Durante la indagatoria, Damián Córdoba negó los hechos y se abstuvo de declarar. Sin embargo, presentó un comprobante por un depósito de $10 millones y se comprometió a cancelar el resto de la deuda durante la semana siguiente.

Su defensa también informó que garantizará el pago mensual de $1 millón mediante una tercera persona, que quedaría encargada de realizar las futuras transferencias.

El cantante continuará en libertad mientras avanza el expediente. Para tomar esa decisión, la Justicia consideró que se presentó ante la citación, fijó un domicilio y asumió el compromiso de afrontar lo adeudado.