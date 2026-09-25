La actriz sorprendió con una confesión en el programa Otro Día Perdido (ODP) y sorprendió a todos.

Leticia Siciliani elogió a Mario Pergolini y se puso incómodo: "Todos hablan de lo hot que..."

Mario Pergolini no podía salir de su asombro y estaba completamente sorprendido por Leticia Siciliani , quien fue una de las personas invitadas para un nuevo programa de Otro Día Perdido (ODP) . Rápidamente, entraron en una química particular que la impulsó a Leti a lanzar frases que dejaron a todos atónitos por su sinceridad.

“¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? No, no estás nerviosa”, comenzó detectando el conductor mientras que ella no tardó en responder: “Sí, re”. Sin embargo, no lo demostró con su accionar ni los gestos que realizó. “Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, dijo mientras se miraba en uno de los monitores del estudio.

“Ah, porque tu perfil es… Ah, eso es complicado”, apuntó el conductor y luego sostuvo: "A ver, da vuelta la cara. Tendremos que… Pará, me tenés que mirar en algún momento, ¿no?”.

Luego, ambos destacaron la iluminación del estudio, superior a otros según la percepción de ellos, y luego Mario habló sobre el paso del tiempo y su apariencia: “Vos porque todavía tenés colágeno, está todo bárbaro, pero yo… todo esto ya se cayó todo”.

Al escuchar esa frase, Leti ingresó a un territorio sinuoso en el que envió un mensaje particular: “No me meto ya en esos temas”. Ante esa frase, Pergolini insistió: “No, lo digo yo, vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”.

“Ay, no te hagas. Todo el mundo habla… No, no puedo...”, dijo evitando una super confesión. Pergolini bromeó diciendo que “todo el mundo habla maravillas” de él y fue sorprendido por la artista. “De lo hot”, dijo sobre la percepción de la gente..

“Es que la gente me quiere mucho”, afirmó Mario mientras que Siciliani sostuvo: “La verdad que sí. Te hacés el que no. Te hacés el mala onda”. Luego, Leticia dejó en claro que a pesar de haberse visto por primera vez, entró en confianza rápido.