Quién es el "Brad Pitt chaqueño": se crio en el campo y ahora es modelo, ¡es muy parecido!

Exequiel Vasiloski es, desde hace varios días, el hombre que se lleva todas las miradas en el mundo de la moda. Hace fotos para distintas marcas, participa en desfiles y recorre programas de tele y streamings.

Pero lo que llama la atención de él, es que es el “Brad Pitt chaqueño”, apodo logrado por su gran parecido al reconocido actor de Hollywood. El fenómeno lo está haciendo más famoso de lo que pensaba, y en tiempo récord.

Nacido en Villa Ángela, provincia del Chaco , el joven tiene 25 años y un parecido notable con Brad Pitt en los años 90. Hijo de un trabajador rural y de una ama de casa, desde muy joven supo lo que era ayudar en una casa que no sobraba nada. “Hacíamos bolas de grasa, pan casero, limpiábamos casas, trabajos de albañilería, hacíamos de todo. Incluso en pandemia atendíamos amigos que tenían Covid”, le contó Vasiloski a TN en una entrevista para su portal.

Toda la ayuda familiar no impidió que sus vecinos y amigos desde siempre hayan notado su parecido con Brad Pitt. “Me lo decían a modo broma, pero parece que terminó siendo cierto porque acá estamos”, dice con humor luego de posar con su traje blanco y zapatos acebrados. Así fue que decidió empezar a modelar en Chaco cuando apenas tenía 15 años. En 2022 llegó a Buenos Aires dispuesto a conquistar la moda. Participó en el programa Bienvenidos a Bordo, donde volvió a sorprender por su similitud con el actor norteamericano. Luego llegaron las primeras fotos, los desfiles y ahora, el volverse viral.

“Siempre fue mi objetivo llegar a Buenos Aires a trabajar como modelo y de a poco fue apareciendo todo el tema de la actuación. Es lo que me gusta”, comenta el “Brad Pitt chaqueño” quien suma seguidores minuto a minuto. En sus redes sociales no solo comparte sus avances laborales en la industria de las pasarelas, sino reflexiones sobre el recorrido de su vida.

“No camino por fama, camino por propósito”, dice en uno de los posteos. “Soy lo que quiero ser. Ser modelo para mí lo es todo en este momento, más ahora que estoy escribiendo mi propia historia”. Exequiel Vasiloski no tiene agente que le maneje sus trabajos ni su cachet. Por ahora, y por alguna que otra mala experiencia, toma todas las decisiones por sí solo. A juzgar por los resultados, cualquiera diría que está en el camino correcto.

Duro golpe para Brad Pitt: sus hijos ya no quieren su apellido

Brad Pitt atraviesa una dura situación en el plano personal. El actor de 62 años volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que dos de sus hijos con Angelina Jolie avanzan con el proceso legal para dejar de utilizar el apellido paterno, una decisión que profundiza la distancia familiar que se instaló tras el divorcio de la expareja.

Se trata de Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, quienes ya comenzaron formalmente el trámite para modificar sus nombres. La noticia llega después de que Shiloh hiciera lo mismo en 2024, mientras que Vivienne y Knox también dejaron de usar públicamente el apellido "Pitt", aunque hasta el momento no trascendió si iniciaron el procedimiento legal.

El proceso judicial en California contempla un requisito particular: quienes desean cambiar legalmente su nombre deben publicar un aviso durante cuatro semanas consecutivas antes de la audiencia correspondiente. Ese procedimiento dejó expuesta la decisión de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie en las páginas del diario Los Angeles Daily Journal. Uno de los avisos publicados indica que “la peticionante Zahara Marley Jolie-Pitt presentó una petición ante este tribunal para cambiar su nombre a Zahara Marley Jolie”. Según trascendió, las audiencias judiciales ya tienen fecha. En el caso de Maddox se realizará el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara quedó programada para el 28 de septiembre.

La decisión de Maddox y Zahara no representa un hecho aislado dentro de la familia. En agosto de 2024 se confirmó que Shiloh había concretado legalmente el cambio de apellido luego de presentar la solicitud el 27 de mayo, el mismo día en que cumplió 18 años. La joven decidió iniciar el trámite apenas alcanzó la mayoría de edad, marcando un fuerte gesto respecto de la relación con su padre. En ese momento, una fuente cercana a Brad Pitt aseguró que el actor estaba profundamente afectado por la situación. Según esa versión, se encontraba "disgustado" y le resultaba muy difícil afrontar las constantes señales del distanciamiento con sus hijos: “Él los ama y los extraña”, sostuvo esa fuente.