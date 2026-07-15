Duro golpe de nocaut para Brad Pitt: sus hijos ya no quieren su apellido y podrán quitárselo

Más allá de su exitosa carrera , Brad Pitt atraviesa una situación muy difícil en el plano personal respecto a los hijos que tiene en común con Angelina Jolie.

Mientras disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito de “F1”, Brad Pitt atraviesa una situación muy diferente en el plano personal. El actor de 62 años volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera que dos de sus hijos con Angelina Jolie avanzan con el proceso legal para dejar de utilizar el apellido paterno, una decisión que profundiza la distancia familiar que se instaló tras el divorcio de la expareja.

Se trata de Maddox , de 24 años, y Zahara , de 21, quienes ya comenzaron formalmente el trámite para modificar sus nombres. La noticia llega después de que Shiloh hiciera lo mismo en 2024, mientras que Vivienne y Knox también dejaron de usar públicamente el apellido "Pitt", aunque hasta el momento no trascendió si iniciaron el procedimiento legal.

El proceso judicial en California contempla un requisito particular: quienes desean cambiar legalmente su nombre deben publicar un aviso durante cuatro semanas consecutivas antes de la audiencia correspondiente. Ese procedimiento dejó expuesta la decisión de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie en las páginas del diario Los Angeles Daily Journal. Uno de los avisos publicados indica que “la peticionante Zahara Marley Jolie-Pitt presentó una petición ante este tribunal para cambiar su nombre a Zahara Marley Jolie”. Según trascendió, las audiencias judiciales ya tienen fecha. En el caso de Maddox se realizará el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara quedó programada para el 28 de septiembre.

Los estafadores se hacían pasar por Brad Pitt y les juraban amor eterno a estas dos mujeres.

La decisión de Maddox y Zahara no representa un hecho aislado dentro de la familia. En agosto de 2024 se confirmó que Shiloh había concretado legalmente el cambio de apellido luego de presentar la solicitud el 27 de mayo, el mismo día en que cumplió 18 años. La joven decidió iniciar el trámite apenas alcanzó la mayoría de edad, marcando un fuerte gesto respecto de la relación con su padre. En ese momento, una fuente cercana a Brad Pitt aseguró que el actor estaba profundamente afectado por la situación. Según esa versión, se encontraba "disgustado" y le resultaba muy difícil afrontar las constantes señales del distanciamiento con sus hijos: “Él los ama y los extraña”, sostuvo esa fuente.

Vivienne y Knox también dejaron de usar el apellido Pitt

Aunque no existe confirmación de que hayan iniciado un proceso legal, los mellizos también comenzaron a presentarse públicamente sin el apellido paterno. Vivienne apareció acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa oficial del musical "The Outsiders", producción de Broadway impulsada por Angelina Jolie en 2024. Por su parte, Knox fue mencionado como "Knox Jolie" en su certificado de graduación del secundario durante este año.

En el caso de Zahara, la decisión ya había quedado en evidencia en 2023, cuando se presentó únicamente con el apellido Jolie durante su incorporación a una fraternidad del Spelman College, en Atlanta. Maddox también había dado señales meses atrás al aparecer acreditado como "Maddox Jolie" en los créditos de la película más reciente protagonizada por su madre. Actualmente, Pax, de 22 años, es el único de los seis hijos que continúa utilizando el apellido compuesto Jolie-Pitt y mantiene contacto con integrantes de la familia paterna.

Una separación que marcó a toda la familia

La ruptura entre Brad Pitt y Angelina Jolie comenzó tras un incidente ocurrido en un avión privado en 2016. Según los abogados de la actriz, aquel episodio incluyó situaciones de abuso físico y emocional y dio origen a una extensa batalla judicial que se prolongó durante ocho años y concluyó formalmente en 2024. Sin embargo, todavía permanece abierto el litigio por Château Miraval, la bodega francesa que ambos adquirieron durante su matrimonio y que continúa siendo el único vínculo legal entre los exesposos.

Mientras tanto, Angelina Jolie manifestó por mucho tiempo públicamente su intención de comenzar una nueva etapa lejos de Los Ángeles una vez que todos sus hijos alcanzaran la mayoría de edad: “Estoy acá porque tengo que estar por un divorcio, pero apenas cumplan 18 me voy a poder ir”, había explicado anteriormente. Además, el mes pasado aseguró que fueron sus propios hijos quienes la ayudaron a recuperar las fuerzas tras los difíciles años que atravesó: “Lo perdí por un tiempo, y está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ahora son mayores”.