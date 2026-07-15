La asombrosa transformación de Tom Cruise en el trailer de Digger: "Nunca tuve un desafío tan grande"

Tom Cruise vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse. El actor estadounidense apareció completamente transformado en el primer tráiler oficial de Digger , la nueva comedia dramática dirigida por Alejandro González Iñárritu , el cineasta ganador del Oscar por Birdman y El renacido. La producción llegará a los cines de Argentina el próximo 1 de octubre y ya comenzó a generar expectativa por la llamativa caracterización del protagonista y la ambiciosa historia que propone.

Las primeras imágenes permiten ver con claridad a un Cruise casi irreconocible, algo que no ocurría desde su recordada interpretación en Una guerra de película (Tropic Thunder, 2008), cuando utilizó un elaborado maquillaje, prótesis y un traje especial para dar vida a uno de los personajes más recordados de su carrera. En esta oportunidad, el actor interpreta a Digger Rockwell , definido como "el hombre más poderoso del mundo", quien deberá enfrentar una carrera contrarreloj para evitar un desastre ecológico de enormes dimensiones que amenaza con cambiar el destino de la humanidad.

En el adelanto oficial, Cruise aparece con un aspecto muy diferente al habitual: un peinado diseñado para ocultar la calvicie, una prominente barriga y un marcado acento sureño. El personaje es un magnate petrolero cuya empresa estaría vinculada al origen de una catástrofe ambiental con potencial para desencadenar una guerra nuclear.

Según la sinopsis oficial, Cruise “se embarca en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo”. El elenco de Digger también reúne a figuras reconocidas de Hollywood como John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde, quienes acompañan al protagonista en una historia que mezcla drama, humor y una fuerte crítica social. Otro de los aspectos que distingue a la película es su realización técnica. Iñárritu eligió filmarla utilizando VistaVision, un proceso analógico de alta definición desarrollado en la década de 1950 que volvió a ganar protagonismo en producciones recientes gracias a la calidad visual que ofrece.

Tom Cruise: "Nunca tuve un desafío tan grande"

Antes del lanzamiento del tráiler, Tom Cruise participó de un evento organizado por Warner Bros. en Los Ángeles, donde habló sobre la experiencia de trabajar junto a Alejandro González Iñárritu y aseguró que se trata de uno de los proyectos más exigentes de toda su carrera: “Nunca tuve un desafío tan grande, ni Alejandro tampoco cuando empezamos”, declaró el actor, según informó The Hollywood Reporter. Además, adelantó que el público encontrará una propuesta completamente diferente: “Cuando vean esta película, se darán cuenta de que es totalmente original”, expresó.

La admiración de Cruise por Alejandro González Iñárritu

Durante el mismo encuentro, el protagonista recordó que su admiración por el director mexicano comenzó hace más de dos décadas, cuando vio Amores perros, la ópera prima de Iñárritu: “¡Qué película tan brillante! Fue increíble”, exclamó el actor, según publicó Variety. Cruise destacó especialmente la potencia artística de aquella producción: “Cuando vi esta película, no sé qué sintieron ustedes, pero las actuaciones... El diseño. El color de la película. Cada aspecto de esa película estaba muy bien pensado, muy detallado, y se podía sentir la poderosa voz humana de alguien increíblemente talentoso en lo que hacía”, describió.

Cómo nació Digger, la película que Iñárritu imaginó durante diez años

El actor también reveló que conoció el proyecto hace aproximadamente siete años, cuando el director mexicano le presentó la historia durante varios días de reuniones en las que le leyó el guion completo en voz alta: “Escuché todo lo que pasa por su mente para poder entenderlo, y así saber cómo contribuir y lograr esa colaboración. Fue hermoso”, recordó Cruise.

Luego relató por qué decidió sumarse al proyecto: “No hay nada mejor que estar, física y metafóricamente, al borde de un precipicio y decir: ‘Hagámoslo’”. Y agregó: “Confío en vos, y hagamos lo que hagamos, sé que va a ser una experiencia increíble”. Por su parte, Alejandro González Iñárritu envió un mensaje en video durante el evento y contó que la idea de Digger comenzó a tomar forma mientras finalizaba El renacido (2015), la película que le permitió ganar el Oscar a Mejor Director y con la que Leonardo DiCaprio obtuvo su primera estatuilla de la Academia: “Fue justo después de El renacido cuando tuve una idea”, recordó el realizador.

“No era un guion, ni una película, solo una obsesión constante e implacable que ha perdurado a lo largo de todos estos años. Sabía quién era este personaje. Sabía cómo hablaba, cómo sobrevivía, cómo manipulaba la realidad para que le diera la razón. Pero tardé 10 años en hacer esta película, porque no buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla. Y es absurda, es peligrosa, pero sin duda cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia”, explicó en detalle.