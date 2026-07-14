La reina Máxima mostró el vestido tendencia del verano: lino y flores.

La reina Máxima volvió a convertirse en un referente de la moda europea con un look que reúne varias de las tendencias más importantes del verano en el Viejo Continente. Durante una de sus últimas apariciones públicas, la monarca de los Países Bajos lució un vestido largo de la firma australiana Zimmermann , una marca reconocida por reinterpretar el espíritu bohemio desde una mirada sofisticada y femenina.

Se trata del modelo Amelie , confeccionado en lino con un delicado estampado floral en tonos suaves. El diseño se destaca por sus detalles de bordado inglés, las puntillas y una silueta fluida de inspiración boho chic, que refleja el aire romántico característico de la firma fundada por las hermanas Nicky y Simone Zimmermann.

El vestido usado por la reina Máxima presenta mangas globo hasta el codo, una cintura realzada por un panel bordado y una amplia falda de largo midi que aporta movimiento y ligereza.

El lino, protagonista del diseño, no solo brinda frescura, sino que también acompaña una de las claves de la temporada: el regreso de los tejidos naturales y las terminaciones artesanales. Los detalles de bordado inglés, las puntillas y el estampado floral enriquecen la prenda con un aire delicado y femenino, logrando un equilibrio perfecto entre romanticismo y sofisticación.

Como suele hacer cuando lleva una prenda con gran protagonismo, la reina completó el estilismo con accesorios discretos. Eligió unas sandalias nude de tiras, un clutch color marfil y joyas minimalistas que acompañaron el conjunto sin restarle protagonismo al vestido. Llevó el cabello suelto, peinado con suaves ondas, y un maquillaje natural y luminoso que reforzó la frescura del look.

Lejos de la estética festivalera con la que se identificó durante años, el boho chic regresa esta temporada en una versión mucho más refinada. El lino, los bordados, las puntillas, los estampados florales y las siluetas relajadas se convierten en los grandes protagonistas de una tendencia que apuesta por la elegancia sin esfuerzo. Con este diseño de Zimmermann, la reina Máxima demuestra una vez más su capacidad para interpretar las tendencias internacionales y adaptarlas a su estilo personal.

La reina Máxima pasó sus vacaciones en una estancia cercana a Villa Traful

Como ya es habitual, la reina Máxima de Países Bajos regresó a la Argentina, su país natal, para pasar unos días de vacaciones. Junto al rey Guillermo Alejandro y sus hijas, se instalaron en una estancia recóndita de la Patagonia, a sólo 80 kilómetros de Villa Traful, para pasar unos días de descanso lejos de la agenda monárquica en Europa.

Según la información publicada en la revista Caras, la familia real holandesa disfrutó de varios días de descanso en una zona recóndita: la estancia Pilpilcurá, una gran propiedad que se extiende por cientos de hectáreas a orillas del río Pichi Leufú, en territorio rionegrino.

Los reyes Máxima y Guillermo y sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, se quedaron en la estancia durante varios días, en uno de los habituales viajes que hace la familia real para reencontrarse con las raíces argentinas de la reina.