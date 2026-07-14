Anya Taylor-Joy reveló por quién va a hinchar en el partido de Argentina vs Inglaterra.

La actriz que cuenta con nacionalidad argentina y británica tomó una difícil decisión en el marco de las semifinales de la Copa del Mundo .

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en el trascendental partido de semifinales del Mundial 2026 , que se disputará este miércoles, y la expectativa por el encuentro es enorme. En ese contexto, Anya Taylor-Joy reveló por qué selección alentará.

Si bien la reconocida actriz nació en Estados Unidos, se crió entre las ciudades de Buenos Aires y Londres, por lo que mantiene un fuerte vínculo con ambos países. Es así que llegado a este encuentro, y conociendo que ella vivió todos los partidos de la Copa del Mundo, le hicieron la inevitable pregunta.

Durante la presentación de Lucky, la nueva miniserie de suspenso y crimen que protagoniza y que se estrenará este miércoles 15 de julio por Apple TV+ , la artista fue consultada por la agencia AP sobre el esperado cruce. "Como británica-argentina, con el gran partido que se viene el miércoles, ¿estás dividida? ¿De qué lado vas a estar?", le preguntaron. "Hay mucha tensión en casa en este momento, pero por suerte mi abuelo trabajó en relaciones anglo-argentinas. Así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina", respondió, dejando en claro su apoyo a la Scaloneta.

"Anya":

Por las declaraciones de Anya Taylor-Joy sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BqqjM2uTD1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

Sin embargo, enseguida aclaró: "Pero si vamos a perder me alegra que sea con Gran Bretaña". De esta manera, la actriz de fama mundial dejó bien en claro cuál es su postura de cara al partido que paralizará al país mañana a partir de las 16.

El próximo 15 de julio AppleTV estrenará la esperada miniserie “Lucky” protagonizada por Anya Taylor-Joy, Annette Bening, Timothy Olyphant y William Fichtner. Basada en la novela homónima de Marissa Stapley, es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para este año.

La trama gira en torno de Lucky (Taylor-Joy) que se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal. Perseguida tanto por el FBI como por el despiadado jefe de una organización criminal, ella intentará alejarse para siempre del oscuro mundo criminal al mismo tiempo que lucha por mantenerse con vida. La miniserie promete imponentes escenas de acción, muchas adrenalina y el magnetismo de Anya que, una vez más, muestra su versatilidad. Producida por Reese Whitherspoon, forma parte de las producciones que intentan consolidar nuevos estereotipos femeninos para la pantalla, con más matices, alejados del clásico heroína o villana.

El halago de Timothée Chalamet a Anya Taylor-Joy por Dune

Timothée Chalamet calificó a su coprotagonista Anya Taylor-Joy de “aterradora e increíble” en Dune: Tercera parte, el desenlace de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve que llegará a los cines el 18 de diciembre.

El actor hizo esas declaraciones el 8 de julio, durante el evento global de fans de IMAX celebrado en Los Ángeles, donde también se presentó el nuevo tráiler de la película. “Anya es alguien especial en esta película. No pude trabajar realmente con ella en la segunda entrega”, dijo Chalamet ante el público reunido en el AMC Burbank 16, en Burbank, California, según recogió People.

El actor recordó el primer día de Taylor-Joy en el set y lo describió como “asombroso” desde el punto de vista visual. “No es una exageración mediática. De verdad es aterradora e increíble”, añadió con una sonrisa. Taylor-Joy interpreta a Alia Atreides, hermana de Paul Atreides —el personaje central de la saga— y figura que cobra un papel de mayor peso en esta tercera entrega. En Dune: Segunda parte, la actriz apareció brevemente en una visión profética. Ahora, ambos personajes comparten escena en la historia ambientada en el planeta desértico Arrakis, escenario de los tres filmes.