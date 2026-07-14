Popstars 2026: Juli Poggio anticipó cómo será la convivencia y de qué forma vivirán las sucesoras de Bandana

La ex Gran Hermano reveló detalles sobre cómo será el programa que se emitirá por Telefe. Qué reveló.

Los días pasan y el programa Popstars cuenta los días para su regreso a la TV luego de la primera edición en la cual surgieron reconocidas figuras como la banda musical Bandana, que brilló en el mundo artístico durante años. Con el inicio a la vuelta de la esquina, Julieta Poggio , una de los hosts que tendrá el programa, habló en el programa La Peña de Morfi y adelantó cómo será el ciclo.

Según su relato, unas 15 mil chicas se presentaron al casting para ser seleccionadas, aunque no todas tendrán esa suerte. "Después de esta instancia, van a formar parte de la academia“, contó sobre el proceso que tendrá clases de canto y baile incluido con distintas figuras.

"Después viene la casa Popstars, donde van a convivir y se mezclan todos los realities, va a estar muy bueno“, dijo sobre otra de las experiencias que tendrá el programa.

Juli Poggio adelantó que luego de la etapa de castings, se vendrá LA CASA #POPSTARS donde las participantes deberán convivir.

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Por otra parte, reveló cómo fueron las primeras grabaciones: "Había mucha sororidad, se apoyaban, se aplaudían. Fueron muchas horas de cola y ya se hacían amigas“.

Ángela Torres y las primeras grabaciones en Popstars: desopilante video con Martín Cirio

La televisión argentina tendrá nuevamente un importante reality que hace años cautivó a la sociedad y fue el motor para que aparezcan bandas musicales como Bandana. A través de la pantalla de Telefe, y bajo la conducción del actor Nicolás Vázquez, vuelve el certamen Popstars. Todo está listo y las grabaciones ya iniciaron en torno al programa que no tiene una fecha determinada para su debut.

Las redes sociales fueron un canal para mostrar cómo fueron los primeros instantes de grabación. Una de las artistas que compartió sus vivencias con sus seguidores fue Ángela Torres, la cantante que será parte del jurado con Nicki Nicole. Las grabación des del episodio 1, que lleva el título "Bienvenidos a Popstar", se muestra en un posteo hecho por la artista que dio un salto a la popularidad desde su aparición en el streaming Luzu TV.

Las fotos que compartió angelita

En la misma mostró detalles sobre su vestimenta para la ocasión y, también, dio a conocer parte de la estructura de grandes dimensiones en el que se graba el certamen de canto. "Qué roca", dice la parte de abajo del guion de grabación en referencia al lugar en el que se graba el certamen.

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A su vez, en el carrusel de fotos compartidas escribió: “Popstars 2026, ¡qué ganas!”.

Qué había dicho sobre su participación en Popstar

“Lo de Popstars, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho. Y también siento que va a ser muy especial, porque yo soy muy maricona para esas cosas, como que siempre ando llorando. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”, había revelado.

El adelanto que dio Martín Cirio en sus redes sociales