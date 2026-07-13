﻿Incendio en el depósito de Sakura: un perito clave define el futuro, ¿demolición o reconstrucción?

Este lunes estaba previsto el ingreso de expertos para hacer la evaluación. Paso a paso, cuáles serán las evaluaciones y los trámites ante Obras Particulares.

El incendio del feriado del 9 de julio destruyó por completo el depósito de Sakura , en las calles Padre Mascardi y Benedetti, tras más de 17 horas de fuego permanente y el trabajo conjunto de bomberos de toda la región. El calor extremo dejó una estructura con daños severos y abrió por estas horas algunas preguntas. ¿Se puede reconstruir o va camino a una demolición total?

El predio permanece clausurado, con la prohibición de ingreso de personas y vehículos de la empresa. Este lunes estaba previsto que comenzaran las pericias para determinar las causas del fuego, pero el Ministerio Público Fiscal , de acuerdo a lo informado por fuentes de Bomberos, todavía no había liberado el lugar, y ese plazo podría extenderse hasta este martes.

El gabinete pericial de Bomberos Voluntarios de Centenario será el encargado de la investigación, encabezado por Alejandro Delgado , uno de los peritos en incendios más reconocidos del país. Es un cuerpo con prestigio y fue contratado por la aseguradora a través de la empresa. La empresa, histórica en la ciudad, emitió un comunicado sentido con un gran agradecimiento a los que colaboraron.

El depósito de Sakura tuvo peligro de derrumbe en el techo, pero las pericias finales tienen que evaluar si toda la estructura puede colapsar. Omar Novoa

El subsecretario de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén, Luis López de Murillas (ingeniero civil con 44 años de trayectoria en obras civiles en la ciudad, más allá de ser funcionario), explicó a LM Neuquén los pasos que están en la normativa de los códigos de edificación y las ordenanzas, a partir de ahora.

Incendio en el depósito: clausura, pericias y "guardia de cenizas"

Lo primero es la clausura preventiva, vigente desde que los bomberos terminaron de apagar el incendio, que busca evitar riesgos tanto para quienes ingresen como para los vecinos linderos, porque en su momento, con la máxima potencia del fuego, hubo riesgo a casas vecinas. Eso no significa que el predio quede inaccesible.

Lo que sí se permite es el ingreso bajo un programa de seguridad para limpieza, apuntalamiento o desmantelamiento de la estructura del techo, que quedó doblada por el fuego y llegó a estar a punto de desplomarse. Lo que no se autoriza mientras dure la clausura es la atención al público ni el ingreso de camiones para operaciones comerciales. Esto es algo que ya sabe la empresa.

El procedimiento, según López de Murillas, sigue una lógica que arranca incluso con el incendio todavía activo. Al tiempo que bomberos combaten el fuego, un perito técnico —un ingeniero del propio cuerpo de Bomberos o, si no está disponible, personal de la Municipalidad— evalúa si hay peligro de derrumbe. Si lo detecta, la indicación es no ingresar y dejar pasar varias horas hasta que el foco se apacigüe desde afuera.

Una vez que pasan los días y se apagan los focos —la llamada "guardia de cenizas"— y si ese primer relevamiento descarta riesgo de derrumbe inminente, recién ahí ingresan los bomberos para su propio peritaje, limitado a determinar las causas del incendio.

Más de 300 bomberos participaron en apagar el incendio de la empresa de materiales de construcción. Omar Novoa

La institución no avanza sobre el estado estructural del edificio: esa evaluación queda en manos del propietario privado, que debe presentar una verificación estructural elaborada por un profesional idóneo matriculado en el colegio correspondiente. Es justamente el peritaje que realizarán los Bomberos de Centenario, de manera particular, ya que es probada la experiencia, capacitación y referencias.

Con ese informe se establece qué partes del edificio —incluidas las paredes laterales— siguen en condiciones de uso y cuáles deben demolerse. El plazo de la clausura no es fijo: se extiende hasta que esa verificación esté lista. Con el resultado, el Juzgado de Faltas define los pasos siguientes: si la empresa decide reconstruir, deberá tramitar un permiso con responsables técnicos a cargo, momento en el que recién se levanta la clausura para permitir las refacciones.

Un incendio de proporciones históricas

El operativo movilizó a 19 dotaciones de bomberos de Neuquén, Plottier, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos, Senillosa, Plaza Huincul y Cutral Co, junto a personal de la Secretaría de Emergencias, Policía y Defensa Civil: 300 personas en total. El galpón, de unos 100 metros de largo por 50 de ancho, tenía una carga de fuego altísima por la presencia de materiales plásticos.

Las cámaras termográficas detectaron puntos calientes de entre 600 y 700 grados, temperatura que provocó el colapso de la parte central del techo.

Increíble trabajo de bomberos para apagar el incendio el 9 de julio pasado. Omar Novoa

Según el comisario inspector Enrique Fraile, coordinador de la Dirección de Bomberos, ese derrumbe parcial facilitó que el agua ingresara mejor y permitió completar la extinción en horas de la noche del pasado jueves. El riesgo persiste en los extremos de la estructura, sobre Benedetti y Mascardi: el subsecretario municipal Francisco Baggio advirtió que el colapso del centro del galpón podría repetirse en esos sectores, motivo por el cual el perímetro sigue vallado.

Durante el combate del fuego, se evacuó preventivamente a los vecinos linderos y se montó una carpa del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir al personal de emergencia expuesto al humo tóxico de los plásticos quemados. No se registraron heridos, solo daños materiales.