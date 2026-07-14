Fulminó a su hermano: Tomás Dente contra Fer Dente, lo acusó de acostarse con el padre de su amiga y de mala persona

La relación entre Tomás Dente y Fernando Dente volvió a quedar en el centro de la escena luego de un contundente descargo realizado por el conductor de Entrometidos en la tele (Net TV). En una extensa exposición al aire, Tomás habló sobre el conflicto que mantiene con su medio hermano.

En su descargo cuestionó declaraciones que el actor realizó años atrás sobre la historia familiar y lanzó fuertes acusaciones vinculadas a situaciones personales y profesionales. El enfrentamiento entre ambos no es nuevo, pero en esta oportunidad sumó un nuevo capítulo que rápidamente generó repercusión en los medios y las redes sociales.

Durante su programa, Tomás Dente contó que le habían comentado sobre una posible convocatoria televisiva para Fernando y aprovechó para expresar el profundo malestar que siente por la manera en que, según él, su hermano expuso cuestiones privadas de la familia. "Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cago a rabo, en la revista, en su momento. Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá, sin el consentimiento del resto de los hermanos que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo", manifestó.

En el mismo descargo, también cuestionó el relato que Fer Dente hizo en distintas entrevistas sobre la convivencia familiar y aseguró que hubo exageraciones al hablar de episodios de violencia: "Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción, porque sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba. Y este tipo, que es Fernando Dente, que aparte anda diciendo barbaridades de mí, porque yo me entero de todo, anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba, barbaridades", cuestionó.

Las acusaciones sobre el ámbito laboral

Tomás Dente negó esas acusaciones y volvió a cargar contra su hermano, a quien calificó como "cuentista y fabulador". Además, aseguró que Fer habría intervenido para impedir que él consiguiera una oportunidad laboral en un canal de televisión. "El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire, y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente, y le pidió a las autoridades de ese canal, que a mí no me contrataran. Y lo digo porque a mí me llega todo. Y como yo no les miento, y les cuento quién soy realmente, les voy a decir a todos que no le crean, porque es una persona que es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista. Yo las cosas me las gané solo. Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera en su momento una obra de teatro", detalló Dente.

Más adelante, también cuestionó la actitud que, según su versión, Fer adopta cuando es consultado públicamente sobre el conflicto familiar: "Y ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Nada más lejos, señores. Nada más lejos. Es una mentira absoluta. Pero me deshice en amor por mi hermano, porque cuando mis papás se separaban y no teníamos un mango, yo laburaba hasta las doce de la noche, todos los días, y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada", enfatizó.

El momento más duro del relato

En otro tramo de su descargo, Tomás recordó distintos episodios de la infancia y sostuvo que siempre intentó acompañar a su hermano tanto económica como afectivamente: "Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'. Y cuando yo, tres años después, me quedé sin trabajo, y él eclosionó, yo no tenía para comer, y el tipo no fue capaz jamás de decirme: 'Tomá, hermano, te doy plata, que no te falte comida'".

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Sobre el final, dejó una de las declaraciones más fuertes de toda la emisión: "Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta".

Ángel de Brito recordó el origen del conflicto familiar

Mientras la interna volvía a ocupar espacio en los programas de espectáculos, Ángel de Brito analizó la historia entre ambos hermanos durante una emisión de LAM. El conductor recordó la entrevista que Fernando Dente concedió años atrás a la revista Gente, donde reveló aspectos desconocidos de su historia personal.

"Hace una tapa en la revista Gente y él cuenta la historia de su vida, de toda su vida. Entre las cosas que cuentan es que la mamá de ambos, antes de morir de esta enfermedad que ya contaron, donde Tomás se ocupó todos los días de ir a la clínica a cuidar a su mamá y le reclama a su hermano que no, que no estuvo presente en la enfermedad de su madre, cuenta que él no era hijo del padre Dente, sino que era hijo, Fernando, de una aventura que había tenido la madre con el cura del colegio", explicó.

Durante el programa también exhibieron la portada de aquella publicación y De Brito leyó la frase principal de la entrevista: "'Aceptar mi identidad me sanó el alma'. La historia es de telenovela prácticamente, para ellos obviamente fue un drama y ahí es que Fernando también habla de ciertos episodios violentos en la casa por las discusiones".

Finalmente, el conductor aclaró un aspecto de esa historia familiar: "Sin embargo, como cuenta Tomás, no lo voy de mentir a Fernando tampoco, porque su historia, el padre lo siguió criando como un hijo, le dio el apellido". Las declaraciones de Tomás Dente reabrieron una disputa familiar que lleva años y que, una vez más, volvió a instalarse en el centro de la agenda del espectáculo argentino.