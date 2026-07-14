El dardo de Susana Giménez contra la China Suarez: su frase se volvió viral

Cuando Susana Giménez aterrizó en Ezeiza, fue abordada por la prensa y respondió sobre distintos temas de actualidad, generando debates.

Susana Giménez volvió a ser noticia tras su regreso a la Argentina luego de pasar unos días en Miami. La conductora asistió al partido entre Argentina y Cabo Verde y, apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue abordada por la prensa, donde respondió sobre distintos temas de actualidad y dejó una frase que rápidamente se volvió viral .

En un móvil realizado por PrimiciasYa , Oliver Quiroz conversó con la diva, quien hizo un repaso de su viaje, habló de las altas temperaturas que soportó en Estados Unidos y también se refirió a algunas figuras del espectáculo argentino. El notero le consultó sobre Jorge Rial , Susana respondió con su habitual sinceridad y dejó en claro que siente que el periodista mantiene una postura crítica hacia ella.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue cuando apareció el nombre de la China Suárez . La actriz fue mencionada en el contexto de una eventual serie biográfica sobre la vida de Susana Giménez y la posibilidad de que alguna actriz pudiera interpretarla en la ficción.

Fue entonces cuando la conductora dio una respuesta contundente y sin rodeos sobre la ex Casi Ángeles. Al evaluar esa posibilidad, expresó: “es muy bella pero no tiene carisma…es aburrida”.

La China Suárez ya interpretó a Susana Giménez

Las declaraciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales y medios de espectáculos. Especialmente, porque el nombre de la China Suárez suele ocupar un lugar central en la agenda mediática por su carrera artística y también por su vida personal.

Más allá de la opinión que expresó ahora la conductora, existe un antecedente que vincula directamente a ambas figuras. La China Suárez ya tuvo la oportunidad de interpretar a Susana Giménez en la serie biográfica dedicada a Sandro, producción en la que recreó una etapa de la histórica conductora.

La amistad entre Susana Giménez y Wanda Nara

Otro aspecto que explica el contexto de estas declaraciones tiene que ver con la relación que Susana Giménez mantiene desde hace años con Wanda Nara. La conductora y la empresaria construyeron una amistad que quedó reflejada en distintas entrevistas y apariciones públicas. Por ese motivo, no resulta un dato menor recordar que la China Suárez no figura entre las personas más cercanas a la diva.

De hecho, en el ambiente del espectáculo es conocida la buena relación entre Susana y Wanda, en contraposición con los conflictos mediáticos que, en distintos momentos, involucraron a la actriz. Con pocas palabras, la conductora instaló un nuevo debate en el mundo del espectáculo y reavivó las especulaciones sobre una futura biopic basada en su vida, un proyecto que todavía no tiene confirmaciones oficiales pero que ya comenzó a despertar interés por las posibles actrices que podrían interpretarla.