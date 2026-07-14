Se viralizó un video de Alejandra “Locomotora” Oliveras alentando a la selección en semifinales

El video que ganó popularidad en las últimas horas muestra a la boxeadora alentando a la selección en el mundial Qatar 2022.

A casi un año del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras se viralizó un video grabado por la boxeadora en la semifinal del mundial Qatar 2022. Se trata de un clip que le había dedicado a la Scaloneta en diciembre de ese año cuando Argentina enfrentó a Croacia.

“ Selección argentina de fútbol, llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón. El país está contento e ilusionado, estamos todos unidos los argentinos”, se escucha decir a la Locomotora en ese video que compartió en ese momento alentando a la selección y que a menos de 24 horas del partido de Argentina contra Inglaterra toma mayor relevancia.

“Queda un pasito más, tienen que hacer lo que saben hacer: jugar, para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años ”, agrega en el video viralizado.

Luego, les recuerda a los jugadores: “Argentina tiene una característica, nos podemos caer una y mil veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante”.

Para cerrar, los alienta pensando en la gran final (que enfrentó a Francia y consagró a la Argentina campeona del mundo): “hoy a demostrar que somos los mejores del mundo, que Argentina no tiene rival… a ganar. Argentina, carajo”.

Cuándo murió Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra “La Locomotora” Oliveras murió el 28 de julio de 2025 a los 47 años, luego de estarinternada más de una semana en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado lunes 14 de julio en su domicilio de Santo Tomé. Ocurrió apenas horas antes de asumir su banca en la Convención Constituyente.

Ante un empeoramiento en su cuadro neurológico,la semana pasada había sido sometida a una craniectomía descompresiva, una intervención que buscó aliviar la presión intracraneal para evitar daños mayores.

Desde entonces permanecía en terapia intensiva, con monitoreo constante y respiración asistida, su cuadro fue crítico en las últimas horas, ya que el daño era irreversible. Desde el comienzo de su internación presentaba una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

Incluso, el último fin de semana había mostrado señales de mejoramiento en su cuadro clínico.

La ex boxeadora había sido hallada con síntomas de malestar en su domicilio y fue trasladada por uno de sus hijos al centro de atención primaria de Santo Tomé, desde donde fue derivada al hospital de la capital provincial. Allí se confirmó que había sufrido un ACV como consecuencia de una obstrucción arterial que cortó el flujo sanguíneo a una zona cerebral.

Durante los últimos partes médicos de la semana pasada, se había indicado que Oliveras tenía riesgo de disfunción de órganos vitales, y que presentaba una lesión neurológica grave en “un hemisferio cerebral, que le afectaba la funcionalidad, la parte cognitiva y la parte motora.