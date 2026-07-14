Enojo de los fanáticos de Bandana por una serie de shows cancelados

Cientos de seguidores de la banda argentina mostraron su descontento por la cancelación de sus presentaciones. El comunicado del grupo.

El regreso de Bandana durante el 2026 en el marco de los 25 años del surgimiento del grupo emocionó a miles de fanáticos. Sus primeras presentaciones fueron en el Gran Rex con un éxito rotundo y la ilusión de una gira por toda la argentina se detuvo en las últimas semanas.

La banda tenía que presentarse en Bahia Blanca, Santa Rosa y Paraná , pero una disputa pública y legal dejó al grupo sin dar sus conciertos y un fuerte enojo de los seguidores. El escenario, que prometía ser una fiesta de nostalgia pop, quedó marcado por acusaciones cruzadas y cifras decepcionantes.

“La producción de algunas fechas del tour de Bandana comunica al público en general los lamentables sucesos que se están produciendo por la cancelación de manera unilateral por parte del artista”, señaló en un comunicado ShowMax refiriéndose puntualmente a una decisión del grupo conformado por Lisa Vera, Lourdes Fernández , Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha.

Tras el comunicado de la productora, la banda salió, a través de un comunicado, a aclarar lo sucedido con la cancelación de sus presentaciones en Santa Rosa (17 de julio), Bahia Blanca (18 de julio) y Paraná (18 de septiembre).

Qué dijo Bandana en un extenso comunicado

El grupo surgido de Popstars en 2000, usó sus redes sociales para aclarar la situación. “Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas”, se lee en el descargo.

Y continua: “Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes.

Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas”.

“Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso.

Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto.

Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto. BANDANA", finaliza.

Mientras crece la interna, la productora no solo se limitó a la denuncia pública, sino que sostiene que la cancelación se pudo dar por la baja convocatoria de los conciertos.