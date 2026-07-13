La pregunta incómoda de Juana Viale a Yuyito González sobre Javier Milei.

A pocos días del estreno de su nuevo programa, Yuyito a la Tarde, Amalia "Yuyito" González fue una de las invitadas de Almorzando con Juana y protagonizó un momento de tensión cuando Juana Viale la sorprendió con una pregunta directa sobre su pasada relación con Javier Milei .

Durante la charla, la conductora quiso saber cómo abordará la actualidad política teniendo en cuenta su historia sentimental con el Presidente. Sin rodeos, Juana lanzó: "¿Cómo hablás del presidente siendo tu ex?, ¿Ponés primero la banda presidencial o hay algo emocional?".

Lejos de esquivar el tema, Yuyito González , que hace poco reveló el romance que tuvo con un rockero, respondió con firmeza y dejó en claro cuál será su postura al frente de su nuevo ciclo: "Emocional nada, es completamente profesional y objetivo". Además, la exvedette que tuvo problemas para el regreso a Net TV, explicó que nunca tuvo una identificación partidaria que pudiera influir en su trabajo: "Yo nunca fui militante de nada, de nadie, ni de ningún partido".

Sin embargo, Juana insistió sobre el aspecto personal de la historia y volvió a poner el foco en la relación que ambos mantuvieron: "Ves a un tipo que era tu amor y da la casualidad de que es el presidente de Argentina”. Ante esa observación, González reconoció que el tiempo la ayudó a cerrar esa etapa de su vida: "La verdad es que tengo muy clara la situación, ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, más de un año".

Luego, profundizó sobre cómo vivió el final de la relación y aseguró que logró atravesar el duelo sentimental con naturalidad: "Lógicamente que uno, como pasa en cualquier relación, tenés un proceso en donde lo vas entendiendo y vas procesando la salida de la relación hasta que queda en el pasado".

Finalmente, la conductora que celebró el compromiso de su hija Brenda Di Aloy recordó que no es la primera vez que enfrenta una separación importante y dejó en claro que la experiencia le permitió afrontar este momento con otra perspectiva: "Yo tampoco soy una nena, he tenido otras experiencias, me separé teniendo hijos, no me es nuevo el tema de procesar una separación".

Yuyito González aseguró que su única militancia es "Cristo"

Yuyito González sigue haciendo declaraciones sobre su pasado con el presidente de la Nación Javier Milei, de quien fue pareja hasta ser la primera dama debido a que ocurrió cuando ya ocupaba el cargo en el gobierno nacional. En las últimas horas, brindó una entrevista para el medio Infobae donde habló sobre su pasado amoroso.

"¿Cuánto duró la relación con Javier Milei?", preguntó la periodista María Laura Santillán, a lo que Yuyito respondió: "Con Javier estuvimos casi un año". Luego al ser consultada sobre si la relación ya estaba cerrada, confesó: "No tenemos ningún tipo de contacto desde principio de año, sacando un saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté. Pero ya veníamos con contacto cero".

Por otra parte, afirmó: “Aprendí que el amor es una decisión, uno decide no amar más". "Internamente también, sinceramente nos amamos, lo respeto y me quedo con lo más lindo de esa relación. Por otra parte, es una experiencia hasta histórica, puede estar tranquilamente en un libro de historia de alguien o mío. ¿Sabés qué pasa con el tema del amor? Yo lo relaciono con cualquier otra cosa viva, el amor si no se alimenta con más amor se muere. Aprendí también a través de todo este aprendizaje tan hermoso que vengo teniendo en estos 21 años, que el amor es una decisión. Uno decide seguir amando, uno decide no amar más. Es una decisión", sumó.