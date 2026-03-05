El misterioso tratamiento que rejuveneció a Susana Giménez que se volvió viral

La conductora regresó de España, donde estuvo instalada un mes, y lo hizo con novedades.

Tras una estadía de un mes en España , Susana Giménez volvió al país y, fiel a su costumbre, llamó la atención de todos. Apenas aterrizó en Buenos Aires, organizó un encuentro íntimo con su círculo más cercano para ponerse al día y celebrar el regreso.

Su viaje a Madrid fue para festejar su cumpleaños número 82, pero también renovar su figura en un centro de estética que parece que es revolucionario y van grandes artistas de todo el mundo. Yanina Latorre habló del tema y remarcó: “Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas ”.

Y luego sacó a la luz: “Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”. Luego de contar que Laura Ubfal dio a conocer videos de la diva de los teléfonos tras el tratamiento, agregó: “Apareció una Susana Giménez divina… en traje de baño y está impecable”.

image

Ximena Capristo aclaró que el video en cuestión corresponde a una publicidad del 14 de enero, antes de que viajara a Madrid. Volviendo al tratamiento, sumó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y de cadera —acá se hace tratamientos para el dolor—, fue a Madrid, a una clínica a la que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva ”.

Las fotos de Susana Giménez que sorprendieron a todos

Luego de un mes completo de vacaciones por España, Susana Giménez volvió a la Argentina, y regresó con todo. Yanina Latorre contó en su programa, SQP, que la Diva había viajado, entre otras cosas, para someterse a un nuevo y revolucionario tratamiento de bienestar.

Según explicó, este procedimiento se realiza con una máquina de última tecnología que ayuda a disminuir el dolor de huesos y articulaciones y fortalece los músculos. Casi al mismo tiempo del regreso de la diva y de conocer que anduvo haciendo por Europa, y empezó a circular en las redes, un video donde se la ve a Susana luciendo un traje de baño. Según trascendió, el material pertenece al back de una publicidad donde la diva grabó por más de 11 horas.

image

A sus 82 años, Susana Giménez disfruta a pleno de las cosas que la apasionan, como los viajes y cada vez que le toca trabajar para los medios. Por el momento, no se terminó de definir si regresará o no a la conducción ya que según contó Ángel de Brito en LAM, ella rechazó la primera propuesta que le hicieron de Telefe.

"Los nuevos dueños del canal le ofrecieron volver con su programa dominical en 2027, pero dijo que no", aclaró. De todas maneras, las negociaciones siguen en marcha.

Mientras tanto, las imágenes de Susana en traje de baño a sus 82 años llamó la atención de los internautas que rápidamente lograron que las mismas se viralizaran por toda la red.