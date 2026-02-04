Espectáculos La Mañana Susana Giménez Qué retoques estéticos se hará Susana Giménez antes de volver a la televisión

La diva cumplió 82 años y viajó a España para celebrar su nuevo año con amigos donde aprovechó a pasar por una clínica y renovar su imagen para el 2026.







Susana Giménez en España

Susana Giménez cumplió 82 años y eligió España para pasar sus primeros días del nuevo año. La conductora y figura de Telefe dejó atrás sus festejos en Punta del Este y viajó al viejo continente para disfrutar del tiempo con amigos, lejos de su familia.

En su paso por España, la diva de los teléfonos que planea regresar a la televisión a mediados del 2026 en el marco del Mundial de Fútbol, aprovechará para realizarse unos retoques estéticos.

Así lo confirmó el periodista Juan Etchegoyen (Mitre live) quien agregó que la rubia se instalará durante un mes en España en un lujoso hotel que pagó en 40 mil euros. “Nada de canje”, señaló diferenciando a Susana de otras famosas que suelen hacer canje en sus estadías en lujosos hoteles a cambio de videos en redes sociales.