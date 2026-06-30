Espectáculos La Mañana Wanda Nara La consulta popular que hizo Wanda Nara para tomar una decisión personal

La mediática y empresaria abrió juego a la opinión de sus seguidores para que la ayuden a tomar una decisión clave en su vida. + Agregar LM Neuquen en







Wanda Nara llevó una inquietud a las redes sociales para que sus seguidores la ayuden a tomar una decisión clave en su vida que no solo impactará en su imagen sino que también podría afectar en un sentimiento de apego por intervenir una particularidad que la ha acompañado durante toda su vida.

“Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro a ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?”, se preguntó a través de un video en la red social Tik Tok, abriendo el espacio para que sus seguidores, e incluso para aquellos que no lo son, puedan opinar sobre la decisión. En continuación con un breve relato donde mostró cuál sería la zona a intervenir, reveló cómo sería el proceso para hacerlo.

Según confirmó, hizo averiguaciones sobre el método para quitárselo: “Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos”. Ante esa consulta pública, gran parte de sus fanáticos prefirieron que no se haga modificaciones y continúe con ese aspecto de su rostro que, en definitiva, es parte de su personalidad. “Es un detalle fundamental de su imagen habitual”, opinaron algunos.