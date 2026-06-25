Qué relación tiene Wanda Nara con la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

La empresaria sorprendió con una frase explosiva que alimentó el escándalo que involucró a la China, Icardi y Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia.

Cuando parecía que todo era una historia entre Mauro Icardi , la China Suárez , y una tercera en discordia que tuvo un picante cruce con la actriz en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apareció una figura que da que hablar en este mundo mediático: Wanda Nara , la misma que fue parte del wandagate y que protagonizó varios enfrentamientos, hasta el momento, con su expareja. Ahora hay una respuesta que lanzó una frase sobre la pelea de la China en un boliche.

Es que Guido Záffora le consultó, de forma privada, a la empresaria sobre el episodio que protagonizó la China y Ekaterina Ojeda , la mujer que mantuvo un diálogo con Icardi en un boliche y que tanto le molestó a la actriz.

“Wanda, ¿vos conocés a Eka?”, le preguntó Záffora a Nara según reveló en el programa Pasó en América . Contundente en su respuesta, la mediática soltó: “No la conozco aún”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/2070121794439184490&partner=&hide_thread=false Wandu habla de Eka pic.twitter.com/vEKiEStciR — Guido Zaffora (@GZaffora) June 25, 2026

De esta manera desterró las teorías que sostenían, sin respaldo alguno, que ella había enviado a Eka al boliche para generar el cruce escandaloso. Sin embargo, sus dichos no descarta que próximamente haya un encuentro debido a que su frase dejó abierta la posibilidad.

Cómo fue el encuentro de Ekaterina Ojeda con Mauro Icardi que desató la furia de la China Suárez

El escándalo crece. Aquellos rumores que confirmaban un momento explosivo de la China Suárez con una mujer a la que habría agarrado de los pelos en un boliche de Costanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) empiezan a ganar protagonismo al punto tal que, una de las personas involucradas, habló sobre lo sucedido.

Se trata de Ekaterina Ojeda, la mujer en cuestión que quedó en el medio de la polémica en medio de esta reacción de celos que habría tenido la China. En medio de los rumores, la joven habló con el móvil del programa de espectáculos LAM y reveló detalles de cómo fue el encuentro con el jugador de fútbol.

“Me preguntó si íbamos a volver a coincidir, o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, dijo Eka sin guardarse nada frente a las cámaras. Cuando le preguntaron si estaba "entonado, medio alegre" y si había "tomado un poquito", lanzó una breve sonrisa y afirmó: “Estaba alegre, estaba contento. Me parece que tomaba fernet”.

Metida en la polémica, le preguntaron sobre el Wandagate. En ese contexto, no dudó en afirmar postura cuando le hicieron revelar si es Team Wanda o Tean China. “Team Wanda. Obvio que Wanda, la banco a muerte”, soltó sin titubiar.

El nombre de su madre despertó risas en el programa. No por su nombre en 'si', sino que coincide con el apodo que tiene la actual pareja de Icardi: “Mi nombre es ruso. Mi mamá es rusa. Se llama Tatiana”. Ante eso, De Brito soltó: “¿Tatiana se llama? Parece a propósito".

Previo a eso, había contado detalles en intrusos. “Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella”, dijo y confirmó que charló con él: “Sí, normal. Charla de boliche, qué sé yo”.

Por otra parte, reveló que la China “sí, enojada estaba”. Sin embargo no pudo detectar con quién lo estaba: “Quizás con él, no sé si conmigo”.