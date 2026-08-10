¡Sorpresa! Malena Pichot reveló si es "Team China" o "Team Wanda"

La actriz se la jugó y dejó en claro cuál de los 'team' prefiere. Las situaciones que la ponen en duda.

Malena Pichot se la jugó luego de recibir una pregunta que suele poner entre la espada y la pared a las distintas personas: "¿Team Wanda o Team China ", el "Messi o Maradona" del mundo del espectáculo.

En diálogo con el ciclo Lo Resolvi Pensando, que conduce el periodista Guido Záffora , se animó a tomar una posición y dejó en claro a quién apoya.

“Suelo tirarme a Wanda y cuando me tiro a Wanda, Wanda mata un cachorrito. Y digo: ‘Pero Wanda, la puta madre, te quiero bancar y te vas para el carajo’”, dijo con una cuota de humor a la consulta hecha.

Luego de que se incline por uno de los dos bandos que generan ruido en el mundo del chimento, Malena confesó que su lealtad a la figura depende de varias situaciones y, claramente, tiene un límite. “Ahora, lo del curso, estoy a muy poco de comprarlo. Necesito saber de qué se trata ese choreo”, dijo en una declaración hecha con cierto humor.

Male Pichot ¿Team Wanda o Team China?



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Si esquivó la pregunta cuando buscaron declaraciones sobre quién no le cae bien: “Después me van a buscar a la... ‘¿Por qué no te cae bien tal?’”, dijo entre risas.

El chisme que atrapaba a Pichot

La separación de Cecilia Milone y Nito Artaza fue uno de los casos que más atención le llamó: “En su momento me gustaba mucho Milone - Nito Artaza. No, pero lo largo que fue, fue una vida con eso”, dijo.

La diva que elige Pichot

“Silvia Süller”, eligió Malena y ofreció los motivos por el cual prefiere ese nombre entre tantas figuras: “Todo lo que decía era espectacular. Todo, todo. Pero esta señora era graciosísima, era genial. No la valoramos lo suficiente”.

Sobre casos como Moria Casán, consideró: “Me gusta, pero es más... Le gusta a todo el mundo Moria. Es como un clásico, es un hit que a todo el mundo le gusta”.