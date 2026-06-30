Murió Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada

El rock nacional está de luto, tras conocerse el fallecimiento del reconocido músico.

El músico, actor y poeta fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.

Este martes por la tarde se conoció una triste noticia que enluta al mundo de la música argentina , tras confirmarse la muerte de Daniel Melingo.

El músico, actor y poeta de 68 años, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos. Vivía en un departamento de la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita.

El deceso fue confirmado por su manager, Olga Castreno , y Pelo Music : “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Melingo integró Los Abuelos de la Nada y fue uno de los fundadores de la banda "Los Twist", banda que formó junto a Pipo Cipolatti a principios de los ‘80 y fue parte de los primeros tres discos del grupo.

abuelos de la nada

Desde hace un tiempo se había volcado al mundo del tango y estaba preparando un nuevo disco.

Según se conoció, el músico atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos en su domicilio.

Quién era Daniel Melingo

Alejandro Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires. Su niñez transcurrió entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios, y su vínculo con la música fue temprano: su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, y su abuela paterna había sido cantante en el Teatro alla Scala de Milán.

Alejandro Daniel Melingo

Estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y completó su formación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

Rock, tango, reggae: una diversa y exitosa carrera musical

La carrera profesional de Daniel Melingo comenzó fines de 1979 viajó a Brasil para escapar de la dictadura militar y se incorporó a la banda del músico Milton Nascimento, figura central de la música popular brasileña.

De regreso en Buenos Aires, se sumó a Los Abuelos de la Nada, donde tocó saxofón, clarinete y guitarra junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. De esa etapa es el álbum Vasos y Besos, que incluye “Chalamán”, descrita por sus propios compañeros como una “genialidad hecha reggae marca Melingo”.

Junto a Víctor Kesselman y Viviana Tellas creó además el espectáculo Juicio Oral y Público al Dr. Moreau, presentado por Los Abuelos en diciembre de 1981.

Daniel Melingo.. Daniel Melingo con Los Twist.

Dejó la banda a fines de 1983 para dedicarse a Los Twist, que había fundado en 1982 con Pipo Cipolatti y que completaron Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu.

En 1984, Charly García lo invitó a participar en la presentación de Yendo de la cama al living y luego lo incorporó a su banda junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth.

En 1986 viajó a España, donde colaboró con Los Toreros Muertos y formó luego Lions in Love, con la que grabó Lions in love (1989) y Psicofonías (1992). De regreso en Buenos Aires en 1995, publicó su primer disco como solista, H2O, con predominancia de ritmos reggae y funk inspirado en la tira El Eternauta, producido por Cachorro López y con Calamaro y Cipolatti como invitados.

Daniel Melingo Daniel Melingo, junto a Los Abuelos de la Nada.

El giro definitivo llegó en 1997, cuando Melingo se volcó al tango y asumió la conducción del programa televisivo Mala Yunta en la señal de cable Sólo Tango, donde músicos de rock interpretaban tangos. Al año siguiente lanzó Tangos bajos (1998), disco con el que comenzó a recorrer escenarios de todo el mundo al frente de Los Ramones del Tango. Le siguieron Ufa (2001), Santa milonga (2004) y Maldito tango (2007), estos dos últimos producidos en Francia por el sello Mañana, de Gotan Project.

En su etapa tanguera musicalizó poemas de Enrique Cadícamo, Celedonio Flores, Dante A. Linyera, Julián Centeya, Carlos de la Púa y Luis Alposta, con quien formó dupla autoral desde 1998 y compuso más de cuarenta tangos.

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En 2015 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década en Argentina.

Su último proyecto discográfico, Tangos bajos (Rework), reunía versiones de sus canciones con casi cuarenta artistas, entre ellos Calamaro, Fito Páez, Pity Álvarez, Pablo Lescano y el músico italiano Vinicio Capossela.