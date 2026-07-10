Jorge Rial cruzó a Susana Giménez y Yanina Latorre se metió en la polémica.

Un viejo enfrentamiento mediático volvió a instalarse en el mundo del espectáculo. Esta vez, el centro de la escena estuvo puesto en la histórica tensa relación entre Jorge Rial y Susana Giménez , un tema que resurgió luego de que el periodista y Viviana Canosa cuestionaran con dureza a la conductora. Desde SQP, Yanina Latorre no dejó pasar los comentarios y respondió con una firme defensa de la diva.

Durante el programa , compartieron un fragmento del streaming Carnaval , donde Canosa y Rial apuntaron contra Susana a raíz de una imagen suya en el Mundial. "Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto", lanzó Rial.

El ataque a Susana Giménez siguió: "Ahora, qué cosa, no es por nada, pero cómo se le perdona, y se le perdonó todo a Susana Giménez. A otra, otro por mucho menos, canceladísimo", agregó Viviana Canosa . Después de escuchar el recorte, Yanina Latorre fue tajante con su postura y resumió el debate con una frase contundente: "El desorden y el resentimiento de este debate".

A continuación, profundizó su mirada y recordó que la conductora también fue blanco de fuertes cuestionamientos en distintos momentos de su carrera: "Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo".

Luego, Latorre también respondió a una de las acusaciones más repetidas contra la conductora y marcó una diferencia entre las críticas y su situación impositiva: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay, porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

En medio del intercambio, Nico Peralta también tomó la palabra para destacar el lugar que ocupa Susana en la historia de la televisión argentina. "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad", afirmó. Yanina cerró su reflexión reivindicando la trayectoria de la conductora y todo el recorrido profesional que construyó durante décadas: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".