Yanina Latorre contó lo que hace Antonela Roccuzzo inmediatamente cuando terminan los partidos.

La periodista reveló detalles de la rutina de la esposa de Lionel Messi los días de partido en el Mundial 2026 .

La periodista y conductora, Yanina Latorre , volvió a hablar de Antonela Roccuzzo en medio de la cobertura mediática en torno a las familias de los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 . De esta manera, reveló un detalle llamativo sobre cómo vive la esposa de Lionel Messi cada partido de la Scaloneta.

Desde su programa radial en El Observador, la conductora relató con lujo de detalles cómo fue la salida de Roccuzzo del estadio apenas terminó el encuentro de la Argentina. "Antonela terminó el partido anoche, se tomó un avión y se fue a su casa", contó Yanina ante sus panelistas, dejando en claro que no se trata de una salida improvisada, sino de una rutina ya aceitada.

Yanina Latorre agregó un dato que terminó de sorprender a la audiencia: "Ella tiene un avión privado que la lleva a la casa en el momento". La frase no pasó desapercibida entre los oyentes del ciclo, que rápidamente vincularon el comentario con la logística que manejan las familias de los futbolistas durante el Mundial, donde los traslados exprés entre sedes se volvieron moneda corriente para acompañar la agenda de los jugadores sin resignar tiempo en casa.

Pero lo más comentado del pasaje llegó cuando la panelista profundizó en la relación de Antonela con el resto de las parejas de los jugadores que también siguen a la Selección por el mundo. "Ella me contó que fue al partido y volvió, es otro nivel", señaló Latorre, marcando una diferencia notoria entre la esposa del capitán y sus compañeras de tribuna, que suelen quedarse más tiempo en las ciudades sede o compartir salidas grupales tras los encuentros.

Yanina también se metió con el comportamiento de Roccuzzo en Instagram, donde remarcó una particularidad que llamó la atención en el estudio. Pese al perfil bajo que suele mantener puertas adentro y al vínculo acotado que tendría con el resto del entorno futbolero, la conductora fue clara respecto a un gesto que sí sostiene siempre: "Conoce de ver a dos esposas de futbolistas, pero le likea todas las fotos", cerró Latorre.

Esa combinación, bajo perfil en lo social, pero atención constante en las redes, fue justamente lo que la conductora quiso destacar como un rasgo particular de Roccuzzo. La palabra de Yanina Latorre volvió a exponer así el costado más cotidiano de la vida de la modelo en medio de la vorágine del Mundial.

Fernanda Iglesias sumó un nuevo dato sobre la supuesta amante de Diego Latorre

Previamente, Fernanda Iglesias había confirmado las versiones de Mauro Icardi sobre una relación oculta de la pareja de Yanina Latorre en Miami. Más tarde, a través de las redes sociales, arremetió nuevamente con dureza mientras atraviesa sus vacaciones en Europa.

"Estoy de vacaciones, no voy a hablar de (emoji de yarará en referencia a Yanina Latorre) acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos", dijo en su escrito, aclarando también que ella no es quien le ofrece información a Icardi para que publique. A su vez, se refirió a la pista que dio Icardi en sus redes sobre la supuesta amante de Diego Latorre: "La pista 'vecina' está muy bien. Y podría agregar otra: 'mami del cole'".