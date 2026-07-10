Maru Botana, polémica sobre la crianza de sus hijos: "Mi marido nunca me ayudó en nada".

Durante una charla en el podcast “Más Minas que Mamás”, conducido por Vicky Gils y Juana Repetto , Maru Botana sorprendió a todos al brindar detalles de su vida familiar y contar cómo fue la crianza de sus ocho hijos junto a su esposo, Bernardo Solá , con quien comparte casi 30 años de matrimonio.

La famosa empresaria y cocinera confesó que durante gran parte de la vida familiar fue ella quien asumió la responsabilidad de la casa y de los chicos, ya que su marido pasaba gran parte de la semana fuera de la ciudad por cuestiones laborales.

Lejos de plantearlo como un reclamo, Maru Botana explicó que esa dinámica estuvo clara desde el comienzo de la relación. "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo“, lanzó con total naturalidad durante la charla. Luego recordó que, cuando comenzaron a salir, Bernardo Solá le advirtió cómo sería su rutina de trabajo: "Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes“, le dijo en aquel momento quién después se convertiría en su marido y padre de sus ocho hijos.

La reacción de la cocinera fue inmediata y todavía la recuerda con humor. “Pensé: 'Uy, qué garrón este pibe‘“, confesó entre risas, aunque reconoció que terminó aceptando esa realidad desde el inicio del vínculo. Consultada por Juana Repetto sobre cómo lograron sostener una relación durante casi tres décadas bajo esa modalidad, la famosa cocinera admitió que no todo fue sencillo. "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre“, aseguró.

Sin embargo, Maru Botana sorprendió al reconocer que la distancia terminó jugando a favor de la pareja. “Ayudó mucho el campo”, expresó, al explicar que esos días separados también les permitían encontrar espacios propios y mantener el equilibrio en la convivencia.

La conversación también derivó hacia la intimidad del matrimonio y allí la cocinera volvió a sorprender con una respuesta espontánea. "Full, full. Fogonazo. Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado“, contó entre carcajadas. Incluso reconoció que, al recordar algunas situaciones, no puede evitar reírse. “Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable”, agregó, provocando la divertida reacción de Juana Repetto.

El doloroso recuerdo de Maru Botana sobre la muerte de su hijo

Maru Botana, recordó el día que murió su hijo Facundo y se animó a dar detalles desgarradores de aquel triste momento de su vida. Lo hizo en una entrevista, donde abrió su corazón y contestó preguntas que generaron polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios opinaron que fueron muy fuertes e íntimas.

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Conmovida por rememorar el episodio más doloroso de su vida, Maru reveló cuál fue la frase con la que le comunicaron que su pequeño de seis meses había muerto. “A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni (su esposo) me dijo: ‘te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”, contó en diálogo con Sofi Calvo.

Con el dolor a flor de piel, recordó: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad". En ese sentido, agregó que estaba como confiada de que llegaba y que lo podía llegar a despertar. Además mencionó la pregunta que le hizo su primogénito: “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo. Cuando les contamos a los chicos fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”.

Por último, indicó que vio el cuerpo del bebé, pero no pudo tocarlo. “Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo. La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté, buscó el momento para soltar. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos (sus papás)”, cerró.