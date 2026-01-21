El doloroso recuerdo de Maru Botana sobre la muerte de su hijo Facundo

En una entrevista que generó polémica por el tono de las preguntas, la famosa cocinera brindó un crudo testimonio.

La conductora y famosa cocinera, Maru Botana , recordó el día que murió su hijo Facundo y se animó a dar detalles desgarradores de aquel triste momento de su vida. Lo hizo en una entrevista, donde abrió su corazón y contestó preguntas que generaron polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios opinaron que fueron muy fuertes e íntimas.

Conmovida por rememorar el episodio más doloroso de su vida, Maru reveló cuál fue la frase con la que le comunicaron que su pequeño de seis meses había muerto. “A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni (su esposo) me dijo: ‘te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”, contó en diálogo con Sofi Calvo.

Con el dolor a flor de piel, recordó: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad". En ese sentido, agregó que estaba como confiada de que llegaba y que lo podía llegar a despertar. Además mencionó la pregunta que le hizo su primogénito: “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo. Cuando les contamos a los chicos fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”.

HISPA en Instagram: "La llamada más difícil Maru Botana contó cómo se enteró de que su hijo había fallecido mientras ella estaba de viaje y todo lo que vino después de esa noticia. Mirá el episodio completo de La Sesión con Sofi Calvo en nuestro canal de YouTube (link en bio). #marubotana #lasesion #psicologia #saludmental"

Por último, indicó que vio el cuerpo del bebé, pero no pudo tocarlo. “Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo. La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté, buscó el momento para soltar. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos (sus papás)”, cerró.

Tras 15 años enemistadas, Yanina Latorre se cruzó a Maru Botana y le hizo un fuerte pedido

En la noche de beneficio de MasterChef Celebrity volaron reclamos y viejas historias de enojo forjadas en la vorágine de la televisión argentina. Sin embargo durante la jornada del jueves afloraron peleas que datan más allá de la televisión y que nacieron incluso en épocas de estudios universitarios.

Yanina Latorre, participante que reemplaza a Maxi López, y Maru Botana, quién suplanta a Damián Betular en el jurado, volvieron a verse las caras en medio de una pelea que tiene más de 15 años de vigencia y se originó cuando ambas eran compañeras de universidad.

Yanina Latorre y Maru Botana se cruzaron y la tensión se sintió en el estudio - Masterchef Celebrity

Rápidamente, en el inicio del programa, Wanda pinchó a la participante preguntándole si le daba más miedo cocinar bajo la mirada de Betular o de Maru. Sin rodeos, Yanina dijo: “Con el dulce da miedo… con Maru sí”. Sin dar un paso atrás, Yanina redobló la apuesta: “Espero que seas objetiva”. Acto seguido Maru dijo: “Obvio, siempre”.

Wanda salió al cruce en medio de la tensión, destacó la objetividad del jurado y fue protagonista de un blooper para cortar con la tensión que se percibía en el aire: saludó dos veces al Chino Leunis, lo que generó risas entre los participantes.

Ya en el cierre de la jornada, Yanina presentó su plato y recibió una devolución sincera por parte de la pastelera que terminó destacando el trabajo con un "muy bien". Este episodio dejó a las claras que el enfrentamiento continúa en el marco de una historia donde Yanina habría sufrido hostigamiento por parte de la pastelera, según su relato.