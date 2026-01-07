Polémica por el debut de Yanina Latorre en MasterChef: enojo de los seguidores
La periodista de espectáculos revolucionó el certamen con su presencia reemplazando a Maxi López. El picante cruce con Wanda y la Joaqui.
MasterChef Celebrity se vio convulsionado con la presencia de la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre quien llegó al certamen para reemplazar la ausencia de Maxi López que había sido cubierta también por la exganadora Claudia Villafañe. Rápidamente Yanina le puso picante al episodio de este lunes.
“Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, presentó la conductora Wanda Nara.
Rápidamente saludó a sus compañeros mientras lucía la medalla ganada por Claudia. Cuando Wanda destacó que llegó con medalla puesta alegando que tenía un beneficio, la periodista fue durísima. “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”, soltó a lo que Wanda respondió: "Haces bien".
Por otra parte mientras la interrogaba, le preguntó a Yanina si pidió condiciones: “Camarín, como la Joaqui”, respondió la nueva participante a lo que la cantante disparó sin escrúpulos: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.
La cantante redobló la apuesta y sumó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. En ese contexto Wanda negó que estén peleados con la Joaqui aunque Yanina insistió: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”.
El cruce no terminó y la conductora apuntó: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.
Punzante en sus consultas, Yanina le preguntó a Wanda si estaban peleadas y confesó que estaban bloqueadas. Sin embargo la periodista fue clara: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.
“Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”, respondió Wanda.
