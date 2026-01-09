Tras 15 años enemistadas, Yanina Latorre se cruzó a Maru Botana y le hizo un fuerte pedido

En medio de resquemores por una pelea en la universidad, Yanina y Maru volvieron a verse las caras en un tenso episodio de MasterChef Celebrity.

En la noche de beneficio de MasterChef Celebrity volaron reclamos y viejas historias de enojo forjadas en la vorágine de la televisión argentina. Sin embargo durante la jornada del jueves afloraron peleas que datan más allá de la televisión y que nacieron incluso en épocas de estudios universitarios.

Yanina Latorre , participante que reemplaza a Maxi López, y Maru Botana , quién suplanta a Damián Betular en el jurado, volvieron a verse las caras en medio de una pelea que tiene más de 15 años de vigencia y se originó cuando ambas eran compañeras de universidad.

Rápidamente, en el inicio del programa, Wanda pinchó a la participante preguntándole si le daba más miedo cocinar bajo la mirada de Betular o de Maru. Sin rodeos, Yanina dijo: “Con el dulce da miedo… con Maru sí ”. Sin dar un paso atrás, Yanina redobló la apuesta: “ Espero que seas objetiva ”. Acto seguido Maru dijo: “Obvio, siempre”.

Embed

Wanda salió al cruce en medio de la tensión, destacó la objetividad del jurado y fue protagonista de un blooper para cortar con la tensión que se percibía en el aire: saludó dos veces al Chino Leunis, lo que generó risas entre los participantes.

Ya en el cierre de la jornada, Yanina presentó su plato y recibió una devolución sincera por parte de la pastelera que terminó destacando el trabajo con un "muy bien". Este episodio dejó a las claras que el enfrentamiento continúa en el marco de una historia donde Yanina habría sufrido hostigamiento por parte de la pastelera, según su relato.

Yanina picante: el cruce con Wanda y La Joaqui en su debut

MasterChef Celebrity se vio convulsionado con la presencia de la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre quien llegó al certamen para reemplazar la ausencia de Maxi López que había sido cubierta también por la exganadora Claudia Villafañe. Rápidamente Yanina le puso picante al episodio de este lunes.

“Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, presentó la conductora Wanda Nara.

Rápidamente saludó a sus compañeros mientras lucía la medalla ganada por Claudia. Cuando Wanda destacó que llegó con medalla puesta alegando que tenía un beneficio, la periodista fue durísima. “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”, soltó a lo que Wanda respondió: "Haces bien".

Embed

Por otra parte mientras la interrogaba, le preguntó a Yanina si pidió condiciones: “Camarín, como la Joaqui”, respondió la nueva participante a lo que la cantante disparó sin escrúpulos: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.

La cantante redobló la apuesta y sumó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. En ese contexto Wanda negó que estén peleados con la Joaqui aunque Yanina insistió: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”.

El cruce no terminó y la conductora apuntó: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Punzante en sus consultas, Yanina le preguntó a Wanda si estaban peleadas y confesó que estaban bloqueadas. Sin embargo la periodista fue clara: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

“Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”, respondió Wanda.