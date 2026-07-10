Antonela Roccuzzo fue una invitada de honor de Victoria Beckham: los looks e invitados
La esposa de Lionel Messi se llevó todas las miradas en el exclusivo evento organizado por la ex Spice Girl.
Mientras Lionel Messi se encuentra junto a la Selección Argentina en plena disputa del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo continúa afianzando su lugar dentro del mundo de la moda internacional.
Anoche, la esposa del capitán de la Albiceleste fue una de las invitadas destacadas a la inauguración de "House of Victoria", el primer pop-up de la marca de Victoria Beckham en Estados Unidos, que ofrece colecciones de indumentaria de lujo, accesorios y la línea de maquillaje y cuidado personal Victoria Beckham Beauty.
Los detalles de la exclusiva noche
Con una boutique ubicada en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más exclusivos de Miami, la esposa de David Beckham desembarcó en un nuevo país y Antonela estuvo ahí para celebrarlo junto a ella. El evento reunió a diferentes figuras del mundo de la moda, empresarios e invitados VIP para festejar la llegada de la firma británica al mercado estadounidense. Participaron del evento el cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira, quien lució su embarazo en un vestido color burdeos. También, el exfutbolista Ronaldo Nazário y su esposa Celina Locks.
Los asistentes disfrutaron de una cena privada a la luz de la velas en una gran mesa decorada en tonos claros y estilo minimalista. Pero el encuentro no quedó allí, tanto Antonela como Victoria compartieron fotos juntas en las que se las puede ver conversando, posando para las cámaras y disfrutando del momento.
La rosarina publicó en sus redes sociales una serie de fotos junto a la diseñadora británica, y le expresó: "Celebrando el nuevo hogar de Victoria Beckham en Miami. ¡Te deseo todo lo mejor!". Mientras que la ex Spice Girl subió imágenes con su familia y amigos, entre ellos Antonela, y agradeció a todos ellos su presencia en la apertura de este nuevo local.
Los looks elegidos por las figuras de la noche
En cuanto a los looks elegidos para la ocasión, Antonela Roccuzzo apostó por un elegante vestido de satén en tono verde petróleo, sin mangas y silueta ceñida, que completó con sandalias negras de taco alto, una mini cartera haciendo juego y accesorios dorados. Por su parte, Victoria eligió un diseño monocromático en color champagne, fiel al estilo minimalista que la caracteriza a ella y a su marca.
Más allá de compartir el perfil de esposas de dos de las mayores figuras del fútbol mundial, Antonela y Victoria se destacan por haber desarrollado exitosas carreras propias. El vínculo entre ellas comenzó a fortalecerse en 2023, cuando Lionel Messi desembarcó en el Inter Miami, club del que David Beckham es copropietario.
Desde entonces ambas familias empezaron a coincidir con frecuencia en eventos deportivos, celebraciones privadas y encuentros sociales. A lo largo de estos años, cada encuentro entre Victoria y Antonela en las tribunas se convirtió en uno de los momentos más buscados por los fotógrafos. Ese vínculo trascendió el fútbol y las llevó a coincidir también en desfiles, lanzamientos de marcas y exclusivos eventos vinculados al mundo de la moda.
En el último tiempo, la argentina levantó el perfil y consolidó su imagen como empresaria, influencer y embajadora de reconocidas marcas internacionales, mientras que la británica logró posicionar su firma como una etiqueta de lujo.
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