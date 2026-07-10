Antonela Roccuzzo fue una invitada de honor de Victoria Beckham: los looks e invitados.

La esposa de Lionel Messi se llevó todas las miradas en el exclusivo evento organizado por la ex Spice Girl .

Mientras Lionel Messi se encuentra junto a la Selección Argentina en plena disputa del Mundial 2026 , Antonela Roccuzzo continúa afianzando su lugar dentro del mundo de la moda internacional.

Anoche, la esposa del capitán de la Albiceleste fue una de las invitadas destacadas a la inauguración de "House of Victoria", el primer pop-up de la marca de Victoria Beckham en Estados Unidos, que ofrece colecciones de indumentaria de lujo, accesorios y la línea de maquillaje y cuidado personal Victoria Beckham Beauty.

Con una boutique ubicada en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más exclusivos de Miami , la esposa de David Beckham desembarcó en un nuevo país y Antonela estuvo ahí para celebrarlo junto a ella. El evento reunió a diferentes figuras del mundo de la moda, empresarios e invitados VIP para festejar la llegada de la firma británica al mercado estadounidense. Participaron del evento el cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira, quien lució su embarazo en un vestido color burdeos. También, el exfutbolista Ronaldo Nazário y su esposa Celina Locks.

Los asistentes disfrutaron de una cena privada a la luz de la velas en una gran mesa decorada en tonos claros y estilo minimalista. Pero el encuentro no quedó allí, tanto Antonela como Victoria compartieron fotos juntas en las que se las puede ver conversando, posando para las cámaras y disfrutando del momento.

La rosarina publicó en sus redes sociales una serie de fotos junto a la diseñadora británica, y le expresó: "Celebrando el nuevo hogar de Victoria Beckham en Miami. ¡Te deseo todo lo mejor!". Mientras que la ex Spice Girl subió imágenes con su familia y amigos, entre ellos Antonela, y agradeció a todos ellos su presencia en la apertura de este nuevo local.

Los looks elegidos por las figuras de la noche

En cuanto a los looks elegidos para la ocasión, Antonela Roccuzzo apostó por un elegante vestido de satén en tono verde petróleo, sin mangas y silueta ceñida, que completó con sandalias negras de taco alto, una mini cartera haciendo juego y accesorios dorados. Por su parte, Victoria eligió un diseño monocromático en color champagne, fiel al estilo minimalista que la caracteriza a ella y a su marca.

Más allá de compartir el perfil de esposas de dos de las mayores figuras del fútbol mundial, Antonela y Victoria se destacan por haber desarrollado exitosas carreras propias. El vínculo entre ellas comenzó a fortalecerse en 2023, cuando Lionel Messi desembarcó en el Inter Miami, club del que David Beckham es copropietario.

Desde entonces ambas familias empezaron a coincidir con frecuencia en eventos deportivos, celebraciones privadas y encuentros sociales. A lo largo de estos años, cada encuentro entre Victoria y Antonela en las tribunas se convirtió en uno de los momentos más buscados por los fotógrafos. Ese vínculo trascendió el fútbol y las llevó a coincidir también en desfiles, lanzamientos de marcas y exclusivos eventos vinculados al mundo de la moda.

En el último tiempo, la argentina levantó el perfil y consolidó su imagen como empresaria, influencer y embajadora de reconocidas marcas internacionales, mientras que la británica logró posicionar su firma como una etiqueta de lujo.