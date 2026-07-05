Antonela Roccuzzo habló sobre los rumores que vinculan a Lionel Messi con Sofi Martínez: ¿Qué dijo?

La esposa del capitán de la Selección Argentina se refirió a las especulaciones y lanzó una dura crítica.

Antonela Rocuzzo mostró su seguridad y carácter a hablar sobre los rumores que vinculan a su marido, Lionel Messi con la periodista Sofi Martínez.

Antonela Roccuzzo rompió el silencio y habló sobre las versiones que durante años la enfrentaron con Sofi Martínez . Al negar esos rumores, la mujer de Lionel Messi también cuestionó el enfoque con el que se construyen este tipo de historias y dejó un fuerte mensaje sobre el machismo.

"Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", expresó en el mensaje privado que Sofi Martínez reveló en La Once Diez. Con esa frase , Antonela no solo le transmitió tranquilidad a la periodista , sino que puso el dedo en la llaga de un debate que atraviesa al periodismo deportivo: la doble vara con la que se mide a las mujeres que cubren el fútbol, especialmente cuando se acercan a las grandes figuras.

Lo que podría haber sido un simple gesto de cortesía para calmar las aguas se transformó, en las palabras de Antonela , en una declaración de principios. La rosarina, que históricamente ha mantenido un perfil bajo y reservado, decidió esta vez tomar partido y señalar un problema estructural.

"Ese ruido absurdo que habían armado" no es más que el reflejo de una sociedad que aún penaliza la naturalidad entre un hombre y una mujer en un ámbito laboral. Al visibilizarlo, Roccuzzo no solo defiende a Sofi Martínez, sino que envía un mensaje claro a todas las periodistas que a diario enfrentan especulaciones sobre su vida personal por el simple hecho de ejercer su profesión junto a figuras masculinas.

Este inesperado giro en la narrativa coloca a Antonela en un lugar diferente al que le habían asignado popularmente. Ya no es la "esposa celosa" que mira con recelo a las mujeres que rodean a su marido, sino una mujer que usa su voz para cuestionar los mandatos sociales y respaldar a otras. Y aunque su mensaje fue privado, al hacerse público se convierte en un antecedente valioso para repensar cómo se construyen los rumores en el ambiente del fútbol y, sobre todo, cómo se juzga a las mujeres que forman parte de él.

El encuentro entre Lionel Messi y Sofi Martínez

En el Mundial de Qatar 2022, Martínez tuvo palabras de agradecimiento con Messi y tanto en las redes sociales como en diferentes portales, eso fue interpretado de manera diferente.

Se dijo que había algo más que un vínculo periodista-jugador y también se hizo trascender que Antonela Rocuzzo, pareja de Messi, estaba enojada con esa situación. Eso estuvo siempre lejos de la realidad.

A sabiendas de las cosas que se dicen con la intención de generar "vistas" o clicks, el rosarino pasó por la zona mixta el último viernes, tras la victoria sobre Cabo Verde en Miami, y la saludó a la periodista con especial atención.

"Primero te saludo. Si te miro, porque te miro. Si te saludo, porque te saludo", dijo Lionel mientras la saludaba, desmintiendo cualquier conflicto.

"Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo. Así que muchas gracias por eso, lo valoro el gesto", respondió Martínez.

Luego comenzaron las preguntas de rigor sobre lo que fue el partido con Cabo Verde. Finalizada la cobertura para Telefé en zona mixta, la periodista tomó la palabra y destacó el gesto del capitán argentino.

"Me gustaría decir una sola cosa. Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién. Valoro un montón, porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana, que no corresponden, que no tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras. A veces yo prefiero no decir nada porque se que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Y el no tiene porqué saludar como para aclarar nada y sin embargo lo hizo para dejar claro que no hay problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", finalizó Sofi Martínez.