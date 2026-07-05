Cristiano Ronaldo anunció que es su último Mundial y chicaneó a los argentinos: "No les gusto"

El delantero portugués contó una anécdota que involucra a una azafata albiceleste y advirtió que no disputará más Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo participó de la conferencia de prensa previa al cruce de octavos entre Portugal y España y dejó varias declaraciones cargadas de humor. Entre ellas, relató una historia con una azafata argentina durante un vuelo del Mundial que derivó en bromas sobre la percepción que tienen los hinchas albicelestes sobre su figura.

El atacante de 41 años comenzó destacando el vínculo cotidiano que mantiene con trabajadores latinoamericanos durante la competencia. “Lo que se queda es la gente: la gente que te quiere y a la que le puedes dar un momento diferente en sus vidas ”, señaló, antes de explicar que muchas veces comparte charlas con personal de los hoteles donde se hospeda la delegación lusa.

En ese contexto, el goleador de Portugal relató la situación que vivió en un vuelo reciente rumbo a la sede del partido. “Me hablás de Argentina y ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina… le dije: ‘Estoy seguro de que sos de Argentina por la manera en que me miraste’ ”, contó entre risas, al explicar cómo inició el intercambio que luego se volvió viral.

"ESTOY SEGURO QUE ERES ARGENTINA, POR LA MANERA EN QUE ME MIRASTE...", la imperdible anécdota de Cristiano Ronaldo con una azafata argentina en el vuelo a Dallas.



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Según su versión, el tono de la conversación fue completamente distendido y con guiños hacia la rivalidad deportiva. “Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano, ja”, agregó el portugués, aclarando que se trató de una broma en medio del clima relajado de la charla.

Más allá del comentario, CR7 rápidamente buscó remarcar el afecto que siente por el público argentino. “Mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener cariño por los argentinos”, afirmó, dejando en claro que su vínculo personal con el país trasciende cualquier rivalidad futbolística.

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su último Mundial

El artillero del Al-Nassr también aprovechó la conferencia para repasar su presente en el torneo y su enfoque sobre el futuro. En ese sentido, volvió a insistir en que su continuidad en la selección no está atada a factores externos y que su decisión de retirarse será estrictamente personal, sin presiones del entorno.

“Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran”, sostuvo en otro tramo de la conferencia, al ser consultado sobre la posibilidad de que este sea su último Mundial con Portugal. Sin embargo, también dejó abierta la puerta al presente inmediato, con el foco puesto en el duelo ante los ibéricos.

Con tres goles en el torneo y siendo una de las figuras del equipo, el capitán luso se mostró confiado en seguir aportando dentro del campo. “Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, pero esta es mi última Copa, así que vayan y disfruten”, dijo entre risas, reforzando la idea de que aún quiere competir al máximo nivel en esta edición.

"QUE VA A SER MI ÚLTIMO MUNDIAL"



Cristiano Ronaldo confesó que es su última Copa del Mundo, en una respuesta imperdible en la que habló de los ¡ARGENTINOS!



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Finalmente, el máximo anotador de la historia del fútbol cerró su intervención con una mirada más amplia sobre su carrera y el legado que construyó. “No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no”, afirmó, mientras reafirmó que su motivación sigue siendo el disfrute y la posibilidad de seguir siendo importante para su selección.