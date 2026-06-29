De Ayrton Costa a Cristiano Ronaldo, los futbolistas que pudieron haber jugado para Cabo Verde, el rival de Argentina.

Este viernes 3 de julio, a las 19 de nuestro país, la Argentina se estará enfrentando a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . La Albiceleste viene de ganar el grupo J con puntaje ideal, mientras que los Tiburones Azules, lograron clasificar gracias a los tres empates que rescataron ante España, Uruguay y Arabia Saudita. En ese contexto, hay jugadores que tienen alguna conexión con el país africano y que pudieron haber vestido esa camiseta. Incluso, más de uno pudo estar presente para este el que será el partido más importante para ese seleccionado.

El primer caso, el más conocido por los argentinos porque fue noticia durante el año previo a la cita mundialista, es el de Ayrton Costa . El defensor de Boca Juniors. Desde Cabo Verde, previo a las eliminatorias mundialistas, realizaron un exhaustivo trabajo para convocar jugadores que hayan nacido en otras latitudes. El objetivo era clasificar el primer Mundial de 48 selecciones. Así, armaron el equipo que está haciendo historia en Estados Unidos, México y Canadá.

El nombre del defensor argentino apareció en el radar de los Tiburones Azules una vez lograda la histórica clasificación a la Copa del Mundo. Hubo un llamado, una invitación a ser nacionalizado, pero el defensor rechazó la propuesta. Al ser consultado declaró: "No, no. Cabo Verde, no. Mi abuelo era de ahí. Yo soy argentino”, dijo entre risas.

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Pero el caso más impactante es el de Cristiano Ronaldo. Uno de los mejores futbolistas de la historia, ganador de cinco balones de oro y cinco UEFA Champions League, pudo haber jugador para Cabo Verde ya que su bisabuela paterna era caboverdiana. Sin embargo, CR7 optó por su país de nacimiento y ganó una Eurocopa, dos UEFA Nations League y con Portugal se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar gol en seis mundiales distintos.

Otros casos curiosos

Los siguientes casos son de jugadores que ya se han retirado pero que durante sus carreras tranquilamente pudieron representar a la selección africana. El primero de esos valores es la leyenda francesa Patrick Vieira. Si bien nació en Senegal y desde muy pequeño se mudó a Francia con su familia, el ex mediocampista y actual entrenador era hijo de una caboverdiana. Al momento de elegir, Vieira optó por Les Bleus con los que ganó un Mundial, una Eurocopa, dos Copas Confederaciones y el subcampeonato mundial en Alemania 2006.

Cristiano Ronaldo no es el único héroe portugués de aquella Euro 2016 que pudo haber jugado para Cabo Verde. Nani, quién actualmente se encuentra en actividad a los 38 años pero retirado de su selección, es nacido en Portugal pero hijo de caboverdianos. Escogió a los lusos, antes que a la selección del país de origen de sus padres, y gracias a ello puede presumir la Eurocopa ganada en Francia 2016.

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Entre 1988 y 2013 hizo carrera un histórico delantero sueco. A lo largo de su trayectoria vistió los colores de clubes como el Barcelona o el Manchester United. Y ha ganado títulos como la UEFA Champions League, la Premier League o el Botín de Oro. Se trata de Henrik Larsson, hijo de Francisco Rocha, caboverdiano, y Eva Larsson, sueca. Sin embargo, al momento de elegir se quedó con el país de su madre, que también era el de su nacimiento. Y con Suecia, no hizo la gran cosa más allá de eliminar a la Argentina en Corea - Japón 2002 en fase de grupos. Pero, la chance de ir a Cabo Verde, estuvo ahí.