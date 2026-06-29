En medio de las críticas y las polémicas, el jugador uruguayo que salió a respaldar a Bielsa.

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 , el entrenador argentino, Marcelo Bielsa , regresó a Montevideo en medio de un polémico cierre de ciclo al frente de la Celeste.

En medio de la incertidumbre sobre su continuidad y el malestar interno que quedó expuesto en las siguientes horas al partido contra España, el entrenador dará este martes a las 18:00 una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. No fue el único de la delegación Celeste que arribó al país, ya que también lo hicieron otros funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Sebastián Cáceres, único futbolista hasta el momento.

Pasadas las 6:00 de la mañana, parte de la delegación volvió al aeropuerto internacional de Carrasco. Según el portal local Ovación, Bielsa fue el primero en salir por la puerta VIP y se retiró en un vehículo particular sin hacer declaraciones, en soledad. Unos minutos más tarde comenzaron a salir jugadores, sparrings y funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cabe recordar que la AUF canceló el chárter que debía devolver a los jugadores a Montevideo, de modo que el plantel deberá regresar en vuelos comerciales.

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El único integrante del plantel que viajó a la capital uruguaya fue Sebastián Cáceres, quien habló con los medios presentes en la terminal aérea. El defensor del América de México rechazó que hubiera un conflicto generalizado entre el entrenador y el plantel. “Puedo hablar por mí. Yo tengo todo el respeto hacia Marcelo y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, dijo en declaraciones a la prensa.

La palabra de Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres agregó: “Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad, lo que se habló en la interna no voy a revelarlo, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo y eso no está bien”. El futbolista reveló que “hubo una despedida” tras la eliminación durante una reunión. “No voy a decir lo que se habló entre el grupo. Eso queda entre nosotros, como debió ser desde un principio”, destacó.

Otro de los que habló en la llegada fue Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la AUF, que improvisó una rueda de prensa en el aeropuerto de Carrasco. “La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia. Hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación”, afirmó.

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Antes de abandonar Playa del Carmen, la base de Uruguay durante el Mundial, Bielsa reunió a los futbolistas y les hizo un reproche directo. Según se informó en ESPN a partir de testimonios de personas presentes, el entrenador les dijo: “Me dejaron solo”. Esa frase fue dirigida a los referentes del plantel y quedó como una síntesis del final de un proceso que había comenzado en mayo de 2023.

El propio Bielsa ya había hecho una evaluación muy dura de su paso por la selección en la conferencia de prensa posterior a la eliminación en la fase de grupos. “Si me preguntás cómo va a ser recordado mi ciclo en la selección, es un período que dejó poco. No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aporte que uno pueda hacer a un país donde estuvo tres años no prospera si los resultados no se dan”, sintetizó.

El ciclo había tenido un arranque con resultados que impulsaron expectativas. Desde su llegada, Uruguay consiguió victorias ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas y alcanzó las semifinales de la Copa América 2024, después de eliminar a Brasil por penales en cuartos de final. Antes de esa semifinal, Bielsa acumulaba 10 victorias en 15 partidos. En total, llegó al Mundial con 36 partidos dirigidos en Uruguay, con un saldo de 16 victorias, 12 empates y ocho derrotas.