Solo, bolso en mano y cara de preocupación: la desoladora llegada de Bielsa a Uruguay tras el papelón mundialista

El entrenador llegó a Uruguay y convocó a una conferencia de prensa para este martes 30 de junio. La sorpresiva frase de un jugador.

Uruguay tuvo un paso por el Mundial 2026 paupérrimo, con rendimientos por debajo de lo esperado, supuestas internas con el entrenador Marcelo Bielsa , y una ilusión charrúa que se rompió en pedazos con el paso de los partidos donde el equipo no daba respuesta. La derrota ante España por 1-0 generó un sinfín de críticas, con el entrenador como principal apuntado.

Este lunes por la mañana el entrenador que terminó su gestión con lo hecho en la cita mundialista llegó a a Uruguay de una forma particular que no pasó desapercibida: solo, bolso en mano, mirada al suelo como es habitual, sin hablar nadie y con una caminata sin freno a una camioneta que lo trasladaría. Todo eso en un clima complejo con el DT.

Bielsa se prepara para una jornada particular que tendrá este martes 30 de junio en una conferencia de prensa en el estadio Centenario donde se espera, en suposiciones informales, que anunciaría su despedida del seleccionado. En la misma no se conoce si estará abierto a las preguntas de los periodistas que accedan al lugar.

Sus frases luego de la eliminación hacen pensar que el adiós de la selección está cerca: "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. A su vez, Bielsa agregó: “No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2071582767016448479&partner=&hide_thread=false Así fue la llegada de MARCELO BIELSA a Montevideo



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Qué dijo el jugador Sebastián Cáceres sobre Bielsa al llegar al país

En el arribo al país, el jugador Sebastián Cáceres habló sobre el vínculo que tuvo con el cuestionado entrenador: "Yo puedo hablar por mí. Tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto pero, a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”.

En su relato afirmó que “hubo cosas que se filtraron que no son como las dijeron”, haciendo referencia a los supuestos cruces que tuvieron en una reunión con el DT. “Se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo. Creo que esas cosas no van y no fue lo correcto", sumó Cáceres.

Una nueva bielseada: tras la eliminación de Uruguay, cómo le fue a Bielsa en Mundiales

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 volvió a colocar a Marcelo Bielsa en el centro de la escena. La Celeste llegó al torneo con expectativas elevadas luego de una sólida clasificación sudamericana, pero terminó despidiéndose prematuramente tras empatar 1-1 con Arabia Saudita, igualar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 ante España. El cierre dejó más dudas que certezas y reabrió el debate sobre las decisiones del entrenador rosarino en los grandes torneos.

La salida de Muslera y Valverde, las dos últimas de Bielsa

El último golpe llegó justamente ante el combinado ibérico. La Celeste necesitaba sumar para mantener sus chances, pero volvió a mostrar dificultades ofensivas y terminó pagando caro un error del arquero Fernando Muslera, que derivó en el único gol del encuentro. Sin embargo, buena parte de las críticas apuntaron al DT por algunas determinaciones llamativas durante el partido, entre ellas la salida de Muslera en pleno primer tiempo y la sustitución de Federico Valverde, la principal figura del equipo, en el complemento cuando el resultado todavía estaba abierto.

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La actuación del elenco sudamericano en el certamen dejó una sensación amarga. Frente a Arabia Saudita terminó conformándose con un empate tras empezar perdiendo. Contra Cabo Verde volvió a exhibir problemas defensivos y resignó dos puntos en un inesperado 2-2. Ya ante España, la derrota consumó una eliminación temprana para un plantel que contaba con nombres de jerarquía y que aspiraba, al menos, a superar la fase inicial.

Cómo le fue a Bielsa en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

No es la primera vez que una Copa del Mundo deja un sabor amargo para el estratega. Su antecedente más recordado sigue siendo Corea-Japón 2002 al frente de Argentina: aquella selección había sido una de las mejores de las Eliminatorias sudamericanas y llegaba como candidata al título. Sin embargo, quedó eliminada en la primera ronda tras vencer 1-0 a Nigeria, perder 1-0 con Inglaterra y empatar 1-1 frente a Suecia. La temprana despedida fue considerada una de las mayores frustraciones en la historia de la Albiceleste.

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Años después, el entrenador tuvo una experiencia mucho más positiva con Chile en Sudáfrica 2010. Allí, logró clasificar a la Roja a los octavos de final por primera vez en casi medio siglo. El equipo venció a Honduras y Suiza, perdió ajustadamente con España en la fase de grupos y luego cayó 3-0 frente a Brasil en los octavos de final. Más allá de la derrota, aquel torneo sentó las bases de la llamada generación dorada chilena que posteriormente conquistaría dos Copas América.

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Ahora, el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo complejo a la trayectoria de Bielsa en la máxima competencia. Su Uruguay mostró pasajes de buen fútbol durante el proceso clasificatorio, pero no logró trasladar ese rendimiento al torneo. La eliminación en grupos, sumada a decisiones tácticas que generaron controversia, alimentó nuevamente la imagen de las llamadas “bielseadas”, una etiqueta que acompaña al entrenador desde hace años.