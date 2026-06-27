Nico Williams estalló contra De la Cruz por la patada que lo sacaría del Mundial 2026

España le ganó por 1 a 0 a Uruguay, en el duelo que determinó la eliminación de los charrúas en fase de grupos.

Nico Williams apuntó contra Nicolás De la Cruz después de la dura infracción que sufrió en la victoria de España por 1-0 ante Uruguay , por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 . El extremo español debió salir a los 29 minutos del segundo tiempo y luego publicó un descargo en sus redes sociales, donde cuestionó la acción del mediocampista uruguayo.

La lesión encendió la preocupación en la selección española, ya que Williams arrastra un año complicado desde lo físico y ahora quedó en duda para lo que viene en la Copa del Mundo. Según la información conocida, el futbolista sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y su continuidad en el torneo dependerá de la evolución y del recorrido que tenga España en la fase eliminatoria.

¡¡NICO WILLIAMS LO TILDÓ DE LOCO A DE LA CRUZ POR EL PATADÓN DE ATRÁS QUE LE PEGÓ SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! El ex-River zafó de la roja y se armó la TANGANA... ⚽ #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlusZ pic.twitter.com/pKZ2sdY9AV

En su mensaje, Williams recordó las dificultades que atravesó por una pubalgia y remarcó el esfuerzo que hizo para volver a competir en plenitud. También fue directo contra De la Cruz al señalar que la jugada se produjo por “la frustración, el descontento y la tristeza” del momento que vivía Uruguay. Además, consideró que la infracción “se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

El partido tuvo un peso decisivo para ambos seleccionados. España ganó 1-0 y terminó como líder del Grupo H, mientras que Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026. En ese contexto, la acción de De la Cruz se dio cuando la Celeste necesitaba al menos empatar para mantener chances de clasificación. Además de la lesión de Williams, España también terminó con preocupación por Yéremy Pino, quien sufrió un golpe en la clavícula izquierda y continuó en cancha porque el equipo ya no tenía más cambios.

El descargo completo del jugador de España

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.

Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día.

Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel.

Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme.

Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria.

Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías.

Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo.

La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial.