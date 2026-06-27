Las mejores fotos de la previa de la Selección Argentina en Dallas

La Scaloneta juega ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, con el primer lugar asegurado.

La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania , en un partido que tendrá un clima particular en Dallas. El encuentro se jugará desde las 23, hora argentina, en el AT&T Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács y transmisión de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. Con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni prepara un equipo alternativo para cuidar a varios titulares antes de los 16avos de final.

La previa se vive con una mezcla de expectativa mundialista y especulación alrededor de Lionel Messi. El capitán argentino fue la gran figura en los triunfos ante Argelia y Austria, marcó todos los goles del equipo en lo que va del torneo y se transformó en el máximo artillero de la historia de los Mundiales. Sin embargo, todo indica que no estará desde el arranque ante Jordania, una decisión lógica desde lo deportivo, pero con impacto directo en el ambiente que rodea al partido.

Ese posible descanso de Messi también se sintió en el movimiento de las entradas. En Dallas, como en cada ciudad por la que pasa la Selección, la presencia del rosarino modifica el interés, la demanda y hasta los precios para estar en la cancha. En la previa del encuentro, el neuquino Jonathan, oriundo de Gran Neuquén Norte y actualmente radicado en Estados Unidos, habló con Sergio Dovio para La Mañana de Neuquén y contó cómo vive estas horas antes de ver a la Argentina.

dallas sergio dovio 4 Foto: Sergio Dovio.

"Nací en Gran Neuquén Norte. Ahora vivo acá, en Colorado, en Denver desde hace 7 u 8 años. Toda mi familia tiene entradas. Conseguimos por la plataforma de acá. Ahora sé que bajaron de precio porque Messi no juega de titular", relató Jonathan, en medio de una previa atravesada por la expectativa de los hinchas argentinos que viajaron o viven en distintas ciudades de Estados Unidos.

dallas sergio dovio 3 Foto: Sergio Dovio.

Así llegan la Selección Argentina y Jordania

La Selección llega al partido con tranquilidad absoluta. Primero goleó 3-0 a Argelia y luego superó 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurarse la cima del grupo antes de la última fecha. Esa ventaja le da margen a Scaloni para mover el equipo, repartir minutos y probar variantes en un estadio que promete una fuerte presencia albiceleste pese a la ausencia inicial de varias figuras.

dallas sergio dovio 2 Foto: Sergio Dovio.

Jordania, en cambio, afrontará el encuentro sin posibilidades de avanzar. El seleccionado dirigido por Jamal Sellami perdió 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia, por lo que quedó sin chances matemáticas de clasificar a los 16avos de final. De todas maneras, buscará despedirse de su primera participación mundialista con una actuación histórica frente al vigente campeón del mundo y de América.

dallas sergio dovio 1 Foto: Sergio Dovio.

La posible formación argentina sería con Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso o Barco; Giuliano Simeone, Nico Paz y Julián Álvarez. Del otro lado, Jordania iría con Abu laila; Abudahab, Al-Arab, Nasib; abo Taha, Al-Rawabdeh, Al Rashdan, Haddad; Al Mardi, Alowan y Al-Taamari.