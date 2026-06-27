La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial ante Jordania: hora, TV y formaciones

La Scaloneta buscará terminar con puntaje ideal antes de afrontar el duelo por dieciseisavos de final: Scaloni jugará con mayoría de suplentes.

La Selección Argentina afrontará este hoy su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. El equipo de Lionel Scaloni llega con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto del Grupo J tras las victorias frente a Argelia y Austria , por lo que el entrenador aprovechará el encuentro para administrar cargas y darle minutos a futbolistas que tuvieron poca participación en el torneo.

La Albiceleste viene de imponerse 2-0 ante el elenco europeo y alcanzó los seis puntos con puntaje ideal, además de mantener el arco invicto gracias a las actuaciones del Dibu Martínez. Con la clasificación a los dieciseisavos de final ya garantizada , el cuerpo técnico considera que es el momento adecuado para preservar a varias figuras y comenzar a pensar en los cruces eliminatorios, donde el margen de error desaparece.

Tal como había anticipado después del último triunfo, el DT planea una formación con mayoría de suplentes. “La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, explicó el entrenador al referirse a la rotación que realizará en el cierre de la fase de grupos.

La principal novedad estaría en la defensa. Gonzalo Montiel volvería a ocupar el lateral derecho, mientras que Nicolás Otamendi y Marcos Senesi conformarían la zaga central. En el sector izquierdo reaparecería Nicolás Tagliafico, ya recuperado del desgarro en el sóleo que lo dejó afuera de los dos primeros compromisos mundialistas.

En el mediocampo, Leandro Paredes tendría asegurada la titularidad luego de superar una lesión muscular, acompañado por Exequiel Palacios. Por los costados aparecerían Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso, quien tendría la oportunidad de disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo después de no haber participado de Qatar 2022 por una lesión y no entrar en Rusia 2018.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2070593967503130890&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Sale ese truco rumbo a Dallas .



¡Todos juntos! pic.twitter.com/UrzT0lvIWe — Selección Argentina (@Argentina) June 26, 2026

Julián Álvarez busca protagonismo y Messi tendría descanso

Uno de los focos estará puesto en Julián Álvarez, que sería titular por primera vez en el certamen. El delantero todavía no convirtió en este Mundial y aparece como una de las apuestas ofensivas del pujatense para un encuentro que podría servirle para ganar confianza de cara a la etapa decisiva.

La gran incógnita pasa por su acompañante en ataque. Aunque Lionel Messi siempre manifiesta su intención de jugar, el cuerpo técnico considera que lo más conveniente es preservarlo. En ese contexto, Nicolás Paz asoma con ventaja para acompañar a la Araña, aunque tampoco se descarta la presencia de Lautaro Martínez en un eventual doble nueve.

Jordania busca despedirse con una alegría histórica

Del otro lado estará una selección jordana que ya quedó eliminada del Mundial después de caer frente a Austria y Argelia. A pesar de no haber sumado puntos, el conjunto asiático dejó una imagen competitiva y logró convertir en ambos encuentros, algo que buscará repetir frente al campeón del mundo.

Los dirigidos por Jamal Sellami saben que rescatar un empate o incluso una victoria ante el combindo nacional representaría uno de los resultados más importantes de su historia. Futbolistas como Ali Olwan, Nizar Al-Rashdan y Mousa Al-Tamari aparecen como las principales amenazas ofensivas de un equipo que intentará aprovechar cualquier relajación de la Albiceleste.

El estado físico de Cuti Romero y las últimas novedades

La única ausencia en el último entrenamiento abierto a la prensa fue Cristian Romero. El defensor continúa recuperándose de un golpe en la rodilla sufrido ante Austria, aunque desde el cuerpo médico descartaron una lesión de gravedad y consideran que llegará sin inconvenientes a los dieciseisavos de final.

Por precaución, el estratega decidió no arriesgarlo en este encuentro. La intención es que el defensor del Tottenham llegue en plenitud física a la próxima instancia, en la que Argentina comenzará su verdadero objetivo: defender el título obtenido hace cuatro años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2070578883267531105&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Última actividad terminada



¡A cerrar el Grupo J del Mundial con todo! pic.twitter.com/V9NMwtxu1d — Selección Argentina (@Argentina) June 26, 2026

A qué hora se juega Argentina vs. Jordania y quién lo transmite

El encuentro entre Argentina y Jordania se disputará este sábado 27 de junio desde las 23 en el AT&T Stadium de Dallas. El partido será transmitido en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

Aunque la clasificación ya está asegurada, el duelo servirá para evaluar alternativas dentro del plantel y mantener el ritmo competitivo antes de los cruces eliminatorios. Además, la Selección intentará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles.

Probables formaciones de Argentina y Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abualnadi, Salem Al-Ajalin; Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh; Mahmoud Al-Mardi, Ali Olwan y Mousa Al-Tamari. DT: Jamal Sellami.