Se define el rival de Argentina: la calculadora con los posibles resultados en el grupo de España y Uruguay.

Argentina conocerá esta noche a su rival de 16avos de final del Mundial 2026 con el cierre del grupo H. La selección que dirige Lionel Scaloni jugará esa llave el próximo viernes 3 de julio en Miami, desde las 19, contra España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay . Eso se terminará de definir en los cruces que se jugarán a partir de las 21 y el rival será el que termine en segunda colocación dentro de la zona.

Los españoles, que llegan como líderes con 4 unidades, chocarán contra los uruguayos –actuales escoltas con 2 puntos– en Guadalajara (México). Los caboverdianos, que son la sorpresa del torneo y figuran terceros con 2 unidades, irán ante los árabes en Houston (Estados Unidos). Los cruces se desarrollarán luego del doble empate de Cabo Verde contra España (0-0) y Uruguay (2-2), la goleada española (4-0) sobre Arabia Saudita y el ajustado empate (1-1) de los uruguayos contra los árabes.

Según el portal norteamericano The Athletic, Cabo Verde tiene el 55% de probabilidades de quedar como segundo del Grupo H, por delante del 29% que cuenta Arabia Saudita, el 10% de España y el 6% de Uruguay. Hay que tener en cuenta que en caso de igualdad de puntos, las posiciones del grupo se definirán en primera medida por “desempate olímpico” (resultados de partidos entre sí, en resumen). En caso de que la paridad persista, correrán los siguientes criterios: mejor diferencia de gol, más goles a favor, mejor ubicación en Fair Play (cada tarjeta resta puntos) o el mejor colocado en Ranking FIFA, como última instancia.

Espana Arabia Saudita Mundial 2026

La gama de posibles adversarios indica que la Albiceleste podría volver a verse las caras con su verdugo en el Mundial de Qatar 2022, ya que los saudíes le ganaron por primera vez en cinco enfrentamientos y dejaron atrás un historial favorable para el campeón de dos victorias y dos empates. En contraposición, la Celeste acarrea una desventaja de larga data contra el 16 veces ganador de la Copa América. Según difundió la AFA en su página oficial, Argentina disputó un total de 197 compromisos ante los charrúas con 92 victorias, 59 derrotas y 46 empates.

En último término, España propiciaría un cruce que nunca se dio en la Finalíssima. La iniciativa era celebrar el compromiso entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa en marzo pasado, pero no se llegó a un acuerdo y el encuentro quedó cancelado. La última vez que se enfrentaron fue en la previa del Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo de Jorge Sampaoli cayó 6-1 en Madrid. Jugaron en 14 oportunidades con 6 triunfos para cada uno y dos empates.

La calculadora para el rival argentino en 16avos

El rival argentino en la siguiente instancia será España si es derrotado por Uruguay al mismo tiempo que Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

Para enfrentar a Cabo Verde, España debe derrotar a Uruguay y los africanos deben rescatar al menos un empate contra Arabia Saudita. Según los analistas, este es el escenario con mas chances de concretarse esta noche.

Para que se de la "revancha" contra Arabia Saudita, estos primero deben ganarle sí o sí a Cabo Verde y esperar a que España no pierda contra Uruguay.

uruguay cabo verde

La única chance de que se de el clásico entre Argentina y Uruguay es que ambos partidos terminen empatados y que Cabo Verde no supere en goles a favor a la Celeste.

Y en el caso de que Cabo Verde y Uruguay ganen sus respectivos partidos, ambos terminarían con 5 puntos. En ese caso, el rival de Argentina será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

Por último, si España empata con Uruguay y gana Cabo Verde, terminarían con 5 puntos. El rival de Argentina será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

Tabla de posiciones del Grupo H: