Mundial 2026: con cruces confirmados, cómo está la llave de Argentina a partir de 16avos de final
La Copa del Mundo estrena una ronda inédita por la ampliación a 48 equipos. Conocé las fechas y los duelos que ya quedaron firmes.
El Mundial 2026 estrena una instancia inédita en su historia. Producto de la ampliación a 48 selecciones, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá suma por primera vez una ronda de 16avos de final, el primer mano a mano del torneo, en la que Argentina ya tiene su lugar asegurado.
Al igual que en las ediciones anteriores, avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y en esta oportunidad, se suman los ocho mejores terceros para armar el cuadro de 32 equipos que abre la eliminación directa.
La ronda se juega del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con partidos en continuado durante seis días. Recién después llegan los octavos, en un camino sin margen de error rumbo a la final del 19 de julio.
Cómo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026
El sistema es el habitual de las fases decisivas. Cada partido se define por eliminación directa y, si hay igualdad tras los 90 minutos, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la paridad persiste, el ganador sale por penales.
La gran incógnita pasa por los terceros. La FIFA contempla cientos de combinaciones para ubicar a los mejores ocho en el cuadro, por lo que un gol en la última fecha puede reordenar varios cruces a la vez. Por eso muchas llaves todavía figuran como "por definir".
Otra novedad clave del torneo: ante igualdad de puntos, el primer criterio de desempate pasó a ser el enfrentamiento directo entre los equipos involucrados, por encima de la diferencia de gol general.
Qué selecciones ya están en los 16avos del Mundial 2026
Hasta el momento hay 19 equipos con boleto a la próxima ronda. Los lugares restantes se completan a medida que cierran los grupos entre viernes y sábado.
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Suiza
- Canadá
- Brasil
- Marruecos
- Bosnia y Herzegovina
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Australia
(restan 13 cupos por definir)
El cuadro y los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
- 16:00 | Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B) — SoFi Stadium, Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- 14:00 | Brasil (1°C) vs. Japón (2°F) — NRG Stadium, Houston
- 17:30 | Alemania (1°E) vs. 3° A/B/C/D/F — Gillette Stadium, Foxborough
- 22:00 | Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C) — Estadio BBVA, Monterrey
Martes 30 de junio
- 14:00 | Costa de Marfil (2°E) vs. 2° Grupo I — AT&T Stadium, Arlington
- 18:00 | 1° Grupo I vs. 3° C/D/F/G/H — MetLife Stadium, East Rutherford
- 22:00 | México (1°A) vs. 3° C/E/F/H/I — Estadio Azteca, Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- 13:00 | 1° Grupo L vs. 3° E/H/I/J/K — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- 17:00 | 1° Grupo G vs. 3° A/E/H/I/J — Lumen Field, Seattle
- 21:00 | Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia (3°B) — Levi's Stadium, Santa Clara
Jueves 2 de julio
- 16:00 | 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — SoFi Stadium, Los Ángeles
- 20:00 | 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — BMO Field, Toronto
Viernes 3 de julio
- 00:00 | Suiza (1°B) vs. 3° E/F/G/I/J — BC Place, Vancouver
- 15:00 | Australia (2°D) vs. 2° Grupo G — AT&T Stadium, Arlington
- 19:00 | Argentina (1°J) vs. 2° Grupo H — Hard Rock Stadium, Miami
- 22:30 | 1° Grupo K vs. 3° D/E/I/J/L — Arrowhead Stadium, Kansas City
Cuándo juega Argentina en los 16avos del Mundial 2026
El dato más esperado de este lado del charco. La Selección, líder del Grupo J, jugará sus 16avos el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival saldrá del segundo puesto del Grupo H, que define hoy el partido entre Uruguay y España: un posible cruce rioplatense para el equipo de Lionel Scaloni.
Te puede interesar...
Leé más
Los 18 goles mundialistas de Messi, uno por uno: para volver a emocionarse
Mundial 2026: la agenda de hoy, viernes 26 de junio, con Uruguay-España como plato fuerte
Cuatro cruces confirmados y cómo está el cuadro del Mundial 2026
Noticias relacionadas