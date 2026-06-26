Mundial 2026: Bolívar, San Martín y el Indio Solari, las citas de Beccacece tras la hazaña de Ecuador

El DT de Ecuador clamó por la unidad evocando la Entrevista de Guayaquil entre los libertadores. Y se apoyó en el rock nacional tras la muerte del Indio Solari.

El Mundial 2026 dejó una de sus postales más emotivas lejos de la pelota. Tras la histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania , que metió al Tri en los dieciseisavos de final, el entrenador Sebastián Beccacece sorprendió en conferencia con una seguidilla de citas que mezclaron historia, política y rock nacional.

Golpeado por las críticas de los días previos, el DT argentino pidió unión entre el plantel y la gente. Y para graficarlo eligió un episodio fundacional de la independencia sudamericana.

El entrenador evocó la Entrevista de Guayaquil , el encuentro entre José de San Martín y Simón Bolívar, los dos grandes líderes del proceso independentista del continente.

"Invito a todo el Ecuador unido como era el sueño de Bolívar, cuándo se juntó con San Martín. La unidad es clave", lanzó.

Embed “COMO EN ALGÚN MOMENTO DEL SUEÑO DE BOLÍVAR, DE ESA UNIDAD CUANDO SE JUNTÓ CON SAN MARTÍN”.



Sebastián Beccacece, post clasificación. ️ pic.twitter.com/xupNxXXREl — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 26, 2026

San Martín fue clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú, mientras que Bolívar lideró la de Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. Ambos se reunieron el 26 y 27 de julio de 1822 en Guayaquil.

Beccacece insistió con la idea de templanza y fe en la adversidad. Remarcó que el grupo merece lo mejor y que su deseo es que la gente se enamore de estos jugadores. "¿O no enamora este Ecuador?", repitió, en una frase que ya quedó instalada: Ecuador enamora.

No era la primera vez que apelaba a un mensaje cargado de épica. En la previa había admitido que sentía la presión y que todavía buscaba meterse en el corazón del pueblo ecuatoriano, tras un arranque irregular en la fase de grupos.

Un ángel para tu soledad, Sebastián

La otra cita lo conectó con la cultura popular argentina. Consultado por una frase del rock nacional que definiera el momento, el DT recurrió a Los Redondos y, en particular, evocó la canción "Un ángel para tu soledad" para describir su estado de ánimo.

Embed "El rock nacional me dio mucha fuerza estos días. El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye, va para adelante.



La vida te regala estos momentos para compartir en familia. Falta el viejo, estará gritando arriba".



Sebastián Beccacece, a puro corazón. pic.twitter.com/FaBWJBCIcW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2026

"Muy agradecido a la cultura del rock, me da mucha fuerza", cerró Beccacece, que aseguró que esas letras lo ayudaron a no bajar los brazos antes del partido decisivo. "El ángel de la soledad no cree en lo que oyé, ¿no?", dijo el DT argentino citando textual la cita de Solari, en referencia a las críticas recibidas luego del mal comienzo de su equipo en la competencia, tras una derrota ante Costa de Marfil y empate con Curazao.

La secuencia se volvió tendencia en redes en cuestión de minutos, entre la emoción del entrenador y el peso simbólico de sus referencias.

Ecuador fue por la hazaña y la consiguió. Empezó perdiendo y quedándose afuera del mundial y se lo dio vuelta ni más ni menos que a Alemania. Lo empató con un golazo de Nilson Angulo y lo dio vuelta sobre el final con un gol de Gonzalo Plata, que desató la euforia del banco y de un Beccacece que terminó abrazado a su familia en las tribunas del MetLife Stadium.

Embed ¡EL ÚLTIMO ROMÁNTICO!



Sebastián Beccacese fue a darle un beso a su esposa Patricia Persson en el histórico gol de Ecuador ante Alemania pic.twitter.com/5h3VTL00DY — PaseClave (@paseclave__) June 25, 2026

Con el triunfo, el Tri avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026 y transformó la presión de las últimas semanas en festejo. Entre Bolívar, San Martín y el Indio Solari, Beccacece encontró las palabras para describir una noche que Ecuador no va a olvidar.