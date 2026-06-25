Otro profeta: la extraña frase de Beccacece tras ganarle a Alemania

El técnico argentino que dirige a Ecuador habló en conferencia de prensa luego de la histórica victoria.

Ecuador venció 2 a 1 a Alemania y se clasificó a los cruces del Mundial 2026 . En la última fecha de la fase de grupos, el equipo sudamericano pudo marcar sus primeros goles en el certamen y lograr la victoria que necesitaba para avanzar a 16avos.

El argentino, Sebastián Beccacece, estaba muy cuestionado por el empate de la fecha anterior, cuando su Ecuador había igualado sin tantos frente a Curazao.

Para él y su cuerpo técnico, el triunfo fue un desahogo y así lo demostró con sus declaraciones posteriores.

La insólita frase de Beccacece

El entrenador que en nuestro país dirigió a Defensa y Justicia, Racing e Independiente realizó declaraciones muy particulares: "La vida es saber sufrir, tener fe, templanza... nosotros en la adversidad hemos mostrado mucha calma porque había argumentos. En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde, pero cuando uno sabe que va de sensaciones, como entrenador hay que estar tranquilo. Invito a todo el Ecuador unido, como era el sueño de Bolívar cuando se juntó con San Martín. La unidad es clave. Estos chicos vienen de lugares muy humildes y hoy están en sitios de privilegio, pero se lo han ganado. Nadie les regaló nada".

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Beccacece citó a los libertadores para hablar de la unidad de Ecuador



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Porqué es histórico el triunfo

Desde que juega Mundiales, la selección de Ecuador nunca le había podido ganar a rivales "grandes" a nivel internacional. Apenas había rescatado un empate contra Francia en 2014 y con Países Bajos en 2022.

Ecuador pudo imponerse por 2-1 ante Alemania, que tiene cuatro Copas del Mundo en su haber, luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y se quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial 2026.

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El equipo europeo había comenzado en ventaja desde el primer minuto, con el tanto del delantero Leroy Sané, mientras que Ecuador remontó con tantos del extremo Nilson Angulo, que había marcado el empate en el octavo minuto de la primera etapa, y el atacante Gonzalo Plata, a los 32 de la segunda parte.

El triunfo posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.

Mientras el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.

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Costa de Marfil pasó segundo

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, Costa de Marfil puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.

Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial 2026 en lo que fue la primera presentación de su historia.

Pepé abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo tras un error defensivo de Juriën Gaari. Yan Diomande desbordó por la izquierda, envió el centro al área y el futbolista del Villarreal solo tuvo que empujar la pelota al gol.

Después del 1 a 0, el encuentro ganó ritmo y ambos equipos generaron situaciones: Costa de Marfil estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de media distancia de Amad Diallo, mientras que Curazao respondió con un disparo desviado de Gaari y otro de Tahith Chong que pasó apenas por encima del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo continuaron las llegadas en ambos arcos con Franck Kessié que estuvo cerca del segundo para los africanos con un remate que se desvió, y Sherel Floranus que respondió para Curazao con un potente disparo que pasó muy cerca del travesaño defendido por Yahia Fofana.

La tranquilidad para los "Elefantes" llegó antes de la última pausa de hidratación, cuando Ibrahim Sangaré filtró una asistencia precisa, Armando Obispo perdió la marca y Pépé definió sin oposición para sellar el 2 a 0 y su doblete.