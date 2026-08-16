Musiala, figura de Bayern Munich y Alemania, se desmayó en pleno partido: cómo está su salud

El futbolista se desplomó y generó una gran preocupación. El video se difundió rápidamente y se viralizó en las redes sociales.

El futbolista alemán Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el partido del pasado sábado entre Bayern Múnich y RB Leipzig , luego de desvanecerse sobre el campo de juego en la parte final del encuentro.

Musiala había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el 3-1, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido. El jugador se mostró desorientado y perdió estabilidad, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera bruscamente .

La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes corrieron a ayudarlo, y el público presente: los médicos de ambos equipos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para asistir al futbolista, que permaneció unos instantes tendido sobre el césped. Finalmente ecibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo abandonar el campo caminando , aunque todavía se lo observaba algo aturdido.

“Musiala”:

Porque se desplomó el mediocampista de 23 años de Alemania en pleno pedido del Bayern Múnich, el parte médico es reservado pic.twitter.com/8RytafKMzU — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 16, 2026

El encuentro se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una posible explicación para el episodio. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico médico oficial que determine con precisión qué provocó el desvanecimiento.

Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad al referirse al estado del jugador. “Lo más importante es que está bien”, señaló, aunque el club todavía debía realizar una evaluación más detallada para determinar si el episodio tendría consecuencias sobre su actividad deportiva.

Más allá del susto, Bayern Múnich se impuso 3-1 ante Leipzig y se quedó con la Telekom Cup. Musiala había sido uno de los protagonistas del triunfo, aunque el resultado quedó rápidamente relegado por la preocupación que generó su caída sobre el final del encuentro.

Cristiano Ronaldo habló de su retiro del fútbol

Cristiano Ronaldo volvió a referirse a la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional y dejó una definición que encendió las alarmas entre sus seguidores: “Probablemente, este sea mi último año en el fútbol”.

El astro portugués tiene 41 años, viene de disputar el Mundial 2026 donde cayó eliminado ante España, posterior campeona del mundo, en octavos de final y actualmente continúa su carrera en Al Nassr.

La declaración fue realizada en una entrevista con Vogue, donde el delantero habló sobre su futuro y reconoció que ya comenzó a pensar seriamente en la vida después del fútbol. Ronaldo explicó que tiene sus próximos años planificados y que pretende aprovechar el tiempo para viajar, disfrutar de su familia y dedicarse a otras actividades.

“Quiero dejar un legado espectacular”, sostuvo el portugués al referirse a la etapa que atravesará una vez que decida retirarse.

Después de más de dos décadas como profesional, Ronaldo reconoció que el fútbol podría dejar un vacío importante en su vida, aunque aseguró que tiene diferentes intereses para ocupar ese tiempo. Entre ellos mencionó especialmente el pádel.

El delantero también destacó el esfuerzo que implicó su trayectoria. “Han sido 25 años con mucho sacrificio”, señaló al repasar su carrera y explicar que considera que llegó el momento de comenzar a proyectar una nueva etapa. Su contrato con Al Nassr continúa vigente hasta 2027, por lo que la posibilidad de retirarse todavía no tiene una fecha definitiva.