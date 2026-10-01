Asunto de Estado: la importante figura política de Portugal que se metió de lleno en el escándalo de Cristiano Ronaldo y la Selección.

El primer ministro de Portugal , Luís Montenegro , se contactó telefónicamente con el seleccionador Jorge Jesus y con Cristiano Ronaldo después de que el delantero anunciara su salida de la concentración del seleccionado luso. La intervención del jefe de Gobierno se produjo en medio de la disputa entre el capitán portugués y el entrenador, a pocas horas del partido ante Dinamarca que terminaron ganando por 4 a 2.

Según informó el medio luso SIC Notícias, Montenegro se comunicó primero con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), y pidió hablar con Jesus. La cadena portuguesa también señaló que el primer ministro habló directamente con Ronaldo, quien poco antes había comunicado su decisión de dejar la concentración.

La salida del futbolista ocurrió luego de una conferencia de prensa del entrenador y de una conversación entre Ronaldo y Proença. El delantero hizo pública su postura a través de las redes sociales, donde explicó: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

Ronaldo añadió que más adelante dará su versión sobre los motivos de la ruptura. “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida”, afirmó en su mensaje. La FPF confirmó posteriormente que el atacante dejó la concentración, aunque aseguró que la planificación del equipo continuaba sin cambios. La selección se preparaba para visitar a Dinamarca y para recibir a Noruega el domingo en Oporto.

Los detalles de la ruptura entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus tomó dimensión pública tras la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega en Oslo. El delantero no ingresó durante el encuentro y permaneció en el banco de suplentes los 90 minutos. El episodio contrastó con lo ocurrido tres días antes, cuando el goleador histórico de Portugal había sido titular ante Gales en Lisboa.

Tras el triunfo ante Noruega, el capitán abandonó el campo apenas terminó el partido. No se sumó al saludo del equipo a la afición portuguesa. Los hechos alimentaron las versiones sobre un desacuerdo entre el jugador y el técnico, que se acentuaron durante la conferencia de prensa previa al duelo contra Dinamarca. Ronaldo esperaba ingresar en el segundo tiempo ante Noruega. El delantero entendía que existía un acuerdo para que disputara al menos 30 minutos desde el banco. Jesus no lo utilizó, decidió mantener en cancha a Gonçalo Ramos y el episodio derivó en el malestar del futbolista, quien al día siguiente no se presentó a entrenar en el campo con el resto del plantel.

En la conferencia de prensa, Jorge Jesus reconoció que el capitán no estaba conforme, pero defendió su potestad para definir quién juega. “El estatuto del jugador no da derechos diferenciados... Quien decide soy yo”, sostuvo el entrenador. El técnico remarcó que la trayectoria de un futbolista no modifica sus decisiones deportivas. “Si necesito de ti 30 minutos, vas a jugar; si no, no vas a jugar”, declaró al referirse a la gestión de los minutos dentro de la selección. Jesus insistió en que ningún integrante de la estructura deportiva puede condicionar sus determinaciones. “Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Nunca, ¡cero!”, afirmó.

Además, el seleccionador anticipó que Gonçalo Ramos sería titular ante Dinamarca. No garantizó la participación de Ronaldo en ese partido, una decisión que precedió al anuncio del delantero sobre su retirada de la concentración. La actuación de Montenegro situó el conflicto fuera del ámbito estrictamente deportivo. El primer ministro contactó a Proença para conocer la situación y solicitó hablar con Jesus. Luego mantuvo una conversación con Ronaldo. No trascendieron detalles sobre el contenido de esas comunicaciones ni sobre eventuales definiciones posteriores a las llamadas. Tampoco hubo declaraciones públicas del primer ministro sobre el caso.