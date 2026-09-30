Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras dejar la concentración de Portugal

El capitán de su selección se expresó en las redes sociales. Un escándalo sin precedentes para una figura de su tamaño.

La tensión en Portugal sumó un nuevo capítulo y esta vez fue Cristiano Ronaldo quien tomó la palabra. Después de abandonar la concentración en Copenhague en medio del conflicto con el entrenador Jorge Jesus, el capitán de la selección publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar su decisión.

Ronaldo confirmó que su salida se produjo después de la conferencia de prensa del seleccionador y de una conversación con Pedro Proença , presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, dejó una frase que abre todavía más interrogantes sobre lo ocurrido.

“ Tras la rueda de prensa del Seleccionador Nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional ”, escribió el delantero.

Y agregó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado”.

"Portugal":

Porque Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección tras las declaraciones de Jorge Jesús pic.twitter.com/UUKNpUBfJr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2026

El conflicto con Jorge Jesus

La salida de Cristiano se produjo después de varios días de tensión con Jorge Jesus. El entrenador había decidido dejarlo en el banco en la victoria 2-1 ante Noruega y el portugués no ingresó durante el encuentro.

El episodio generó malestar y la situación se profundizó durante los días posteriores. Ronaldo trabajó en el gimnasio mientras el resto del plantel se entrenaba con normalidad y la Federación confirmó que tampoco participó de la última práctica antes del partido contra Dinamarca.

Este miércoles, Jorge Jesus había intentado bajar el tono de la polémica y aseguró que Cristiano entrenaría con sus compañeros. Al mismo tiempo, dejó claro que las decisiones futbolísticas serían exclusivamente suyas.

“Soy el entrenador. (...) Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, había señalado el técnico.

Poco después, Cristiano abandonó el Parken Stadium en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol y dejó la concentración. Según la prensa europea, tenía previsto viajar en su avión privado rumbo a Madrid.

Una despedida que no confirma un retiro

En su mensaje, Ronaldo tampoco confirmó que vaya a dejar definitivamente la selección portuguesa. Por el contrario, cerró su comunicado deseándole suerte al equipo y a sus compañeros.

“Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, expresó.

Portugal todavía tiene compromisos por delante en esta ventana internacional, pero Cristiano ya no formará parte de la concentración. Su salida, además, instala nuevamente la pregunta sobre su futuro con la camiseta nacional.

A sus 41 años, el portugués es el máximo goleador histórico y el futbolista con más presencias de la selección. Por ahora, su mensaje no habla de retiro: habla de una salida de la concentración y promete una explicación futura.

La pelota queda ahora del lado de Cristiano. El capitán se fue, pero dejó anunciado que todavía tiene algo más para contar.