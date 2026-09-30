Córdoba, una ciudad y dos Scalonis: del debut como DT a su nuevo desafío

El entrenador dirigió en el Kempes su primer partido en suelo argentino en 2018. Ocho años después vuelve al mismo escenario para empezar a construir una Selección sin Messi.

Hay lugares que sirven para medir el paso del tiempo. Para Lionel Scaloni , Córdoba es uno de ellos. En noviembre de 2018 llegó al Mario Alberto Kempes como entrenador interino, sin experiencia previa como técnico principal y con una Selección que todavía buscaba cómo levantarse después del Mundial de Rusia. Este miércoles volverá al mismo estadio, ocho años más tarde, para enfrentar a Bolivia y comenzar otro proceso de reconstrucción.

Son dos Scalonis y una misma ciudad. El primero todavía tenía que convencer a la AFA de que podía quedarse en el cargo. El segundo regresa después de haber ganado la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar , además de haber llevado nuevamente a Argentina a una final del mundo en 2026.

Aquel buscaba una oportunidad. Este tiene que imaginar cómo continúa una historia que ya cambió para siempre.

El plan de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA.

Córdoba, la primera vez de Scaloni en Argentina

El 16 de noviembre de 2018, Argentina recibió a México en el Kempes. Scaloni ya había dirigido cuatro encuentros, pero todos habían sido fuera del país: Guatemala y Colombia en Estados Unidos, e Irak y Brasil en Arabia Saudita. Córdoba fue su primera presentación como entrenador de la Selección frente al público argentino. La Albiceleste ganó 2-0, con un gol de Ramiro Funes Mori y otro en contra de Isaac Brizuela.

Aquella Selección también atravesaba una transición. Messi no estaba y varios nombres históricos habían quedado fuera de las convocatorias posteriores a Rusia 2018. Scaloni probaba jugadores, esquemas y sociedades mientras su propio futuro permanecía abierto. Esa noche puso en cancha a futbolistas como Juan Foyth, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Algunos terminarían siendo piezas importantes de todo lo que vino después.

La idea tampoco estaba terminada. Argentina utilizó una estructura con tres defensores y Scaloni buscó variantes durante todo el encuentro. Foyth fue una de las figuras, Dybala tuvo protagonismo y Lautaro ocupó el centro del ataque. Eran pruebas de un entrenador que todavía estaba construyendo su primera Selección. Nadie podía saber entonces cuánto iba a durar ese experimento.

Ocho años después, otro equipo por construir

Scaloni vuelve ahora a Córdoba con un desafío que, en algún punto, se parece al de aquella noche. Otra vez tiene que construir una Selección después de un Mundial y otra vez debe hacerlo sin Messi en la cancha. La diferencia está en todo lo que ocurrió entre un partido y otro. Ya no es un interino que intenta ganarse un lugar, sino el entrenador que condujo uno de los ciclos más exitosos de la historia argentina.

Argentina llega además después de ser subcampeona del mundo en 2026. Messi anunció su retiro internacional y tendrá su despedida ante Benín el 6 de octubre, mientras que Scaloni comenzó a negociar con la AFA la renovación de un contrato que termina a fin de año. El entrenador dio señales de querer continuar. Mientras esas conversaciones avanzan, ya empezó a diseñar el equipo que deberá aprender a jugar sin su capitán.

Los nombres también empiezan a cambiar. Nico Paz, Franco Mastantuono y Agustín Giay aparecen entre las alternativas que Scaloni prueba para esta nueva etapa. Julián Álvarez y Lautaro Martínez podrían compartir el ataque ante Bolivia, mientras que Cristian Romero estrenará oficialmente su condición de primer capitán.

El amistoso tiene poco en juego en el resultado, pero mucho en la construcción del futuro.

Del Scaloni que probaba al que debe renovar

Hay otra coincidencia entre las dos noches de Córdoba. En 2018, Scaloni buscaba futbolistas capaces de hacerse un lugar en una Selección que necesitaba renovarse. En 2026 vuelve a mirar hacia adelante y a abrirles espacio a jugadores que deberán sostener el próximo ciclo. En el medio pasaron ocho años, títulos, finales y una generación que terminó convirtiéndose en campeona del mundo.

Incluso algunos nombres conectan directamente aquellas dos versiones. Lautaro Martínez y Lisandro Martínez estuvieron en aquella convocatoria de 2018 y vuelven a Córdoba como futbolistas consolidados de la Selección. Otros, como Paredes y Lo Celso, también formaron parte de los primeros pasos del ciclo. Lo que entonces era una búsqueda terminó convirtiéndose en una base que sobrevivió durante años.

Córdoba también tendrá un protagonista especial en Cristian Romero. El defensor nació en la provincia y debutó profesionalmente en el Kempes en 2016 con Belgrano. Una década después volverá al mismo estadio convertido en el nuevo capitán de Argentina. Será su primer partido en suelo cordobés con la Selección y otra de las imágenes que marcarán el comienzo del ciclo post Messi.

El mismo lugar, una historia diferente

Argentina no juega en Córdoba desde febrero de 2022, cuando venció 1-0 a Colombia por las Eliminatorias para Qatar. Lautaro Martínez marcó aquella noche el único gol. El equipo llevaba 29 partidos invicto y ya había conquistado la Copa América. Scaloni había dejado hacía tiempo de ser una apuesta.

Ahora vuelve después de más de cuatro años. Bolivia será el rival desde las 21 y el Kempes tendrá su capacidad reducida al 50 por ciento por una sanción de FIFA. Será el primer partido de Argentina después del Mundial y el primero de los tres amistosos de esta ventana internacional. Después vendrán Burkina Faso y Benín en el Monumental.

Pero Córdoba permite mirar un poco más lejos que esos 90 minutos. En 2018 recibió a un Scaloni que todavía no sabía si tendría un futuro en la Selección. En 2026 recibe a otro que debe decidir cómo construir el futuro de la Selección.

El estadio es el mismo. El desafío, otra vez, recién empieza.