Cayó una avioneta con cinco personas en medio del monte: "Encontramos a un nene arriba de un ala".

Una avioneta se estrelló en una zona rural de Córdoba cuando iba con cinco personas a bordo, entre ellos dos menores de edad. Bomberos, personal del servicio de emergencias y equipos de rescate trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes quienes se encontraban heridos.

Alrededor de las 13.30 horas del domingo, la aeronave cayó sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9, en las inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo. Según reveló Infobae, vecinos de la zona fueron quienes alertaron a la Policía sobre una avioneta caída sobre el monte.

Ezequiel y Lucas Asoli, dos jóvenes que circulaban por la zona cuando sus familiares les avisaron de la caída, fueron los primeros en llegar al lugar. Sin demora, se internaron en la vegetación y se orientaron por los gritos de uno de los niños .

"Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”, relataron los hermanos en declaraciones a Cadena 3.

En las últimas horas, la Policía difundió las imágenes que permiten observar el momento en que los efectivos y los equipos de emergencia llegaron hasta la aeronave y trabajaron para sacar a los ocupantes.

"Se salvaron por caer en medio de las plantas"

El acceso a la zona donde ocurrió la caída era complejo, ya que se trataba de un terreno boscoso y con tupida vegetación, lo que generó demoras para que los equipos de emergencia los encuentren.

Según los testigos, la aeronave se arrastró unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol y "se salvaron por caer en medio de las plantas". Incluso, para poder sacar al piloto, debieron retirarle el techo a la cabina. "Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco", precisaron los hermanos Asoli ante el mismo medio.

"Uno tenía el brazo como quebrado, el que manejaba tenía un corte en la cabeza, un nene tenía otro corte y el otro estaba golpeado. Después llegaron ambulancias y policías y nos ayudaron al rescate", contaron.

Los menores fueron trasladados al Hospital de Niños, mientras que los mayores de edad fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias para recibir atención médica. Todos quedaron bajo observación médica y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, se encontraban fuera de peligro, aunque con pronóstico reservado.

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y capacidad oficial para cuatro pasajeros. Que viajaran cinco personas a bordo es uno de los puntos centrales que la investigación deberá determinar.

Todavía no se estableció qué fue lo que provocó la emergencia. Entre las hipótesis mencionadas aparecen una posible falla mecánica y la falta de combustible, aunque ninguna fue confirmada.

La investigación quedó a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que deberá determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuál fue el inconveniente que llevó al piloto a realizar la maniobra de emergencia.