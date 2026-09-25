Viajaron para atender un oso con cáncer y le robaron en la ruta hacia Buenos Aires: la sospecha de los veterinarios

Koda es un oso pardo de 300 kilos y está atravesando una situación delicada. “Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo”, alertaron.

Los veterinarios se alejaron apenas unos minutos para cargar agua para el mate.

Un grupo de veterinarios que viajó hasta Córdoba para atender a un oso que tiene cáncer, terminó siendo víctima de un importante robo y perdieron todos los equipos.

Los especialistas habían salido desde Buenos Aires para evaluar a Koda, un oso pardo de más de 300 kilos que tiene un tumor maligno en el paladar. Después del procedimiento, los profesionales emprendieron el regreso y sufrieron un robo que los dejó sin equipos valuados en más de US$10.000.

El ataque ocurrió el miércoles cerca de las 14 horas, durante una breve parada en una estación de servicio YPF situada sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 700. La camioneta Chevrolet S10 blanca en la que viajaba parte del equipo quedó estacionada cerca del sector destinado a los camiones.

Los veterinarios se alejaron apenas unos minutos para cargar agua para el mate. Al volver, encontraron roto el vidrio trasero derecho y descubrieron que también habían forzado la caja del vehículo.

Rompieron la camioneta y se llevaron los equipos

Julieta Artola, una de las profesionales que había participado de la evaluación de Koda, no estaba en la camioneta cuando ocurrió el robo. La veterinaria se enteró mientras almorzaba con una amiga, poco antes de dirigirse al aeropuerto.

Sus colegas le avisaron que habían atacado la Chevrolet S10 y que faltaban varios bolsos utilizados durante el procedimiento con el oso.

El equipo de anestesia que fueron parte del robo durante la parada. (Foto: gentileza Julieta Artola/TN)

Entre los elementos robados había un monitor multiparamétrico Mindray uMEC10 guardado en un bolso blanco, un equipo de electroquimioterapia y todo el instrumental de anestesia. El perjuicio no se limita al costo: son herramientas indispensables para que los profesionales puedan seguir atendiendo animales.

“Se llevaron todo el equipo de anestesia”, contó Artola, quien había decidido enviar su maletín en la camioneta porque consideró que era más seguro que despacharlo en el avión.

La pista de un auto rojo y la sospecha de los veterinarios

La denuncia fue presentada por el anestesista Luciano Sampietro. De acuerdo con su declaración, un camionero que se encontraba en la estación de servicio aportó información sobre los movimientos previos al robo. El testigo habría visto a dos o tres personas acercarse a la camioneta e intentar abrir sus puertas.

Los damnificados no descartan que los ladrones los hayan seguido, aunque por el momento esa posibilidad no fue confirmada. Además sospechan que los acusados recorrieron el estacionamiento en busca de vehículos con bolsos u objetos de valor a la vista.

La policía deberá establecer si se trató de un ataque al voleo o si los acusados conocían el contenido de los bolsos. El dato del auto rojo y la información aportada por el camionero son las principales pistas de la investigación.

“Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo”, lamentó Artola al describir el impacto del robo.

Quién es Koda y por qué necesitaba una nueva evaluación

Koda es un oso pardo de 15 años que vive en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba. Pesa más de 300 kilos y desde 2025 permanece bajo seguimiento por un tumor maligno localizado en el paladar.

La lesión fue detectada en marzo del año pasado. Durante los controles más recientes, los profesionales observaron una progresión y resolvieron examinar nuevamente al animal bajo anestesia general.

El procedimiento buscaba precisar el tamaño y la extensión del tumor para establecer si una cirugía es viable. Artola aseguró que el oso se encuentra bien, aunque anticipó que las autoridades difundirán un comunicado oficial con los resultados de la evaluación.