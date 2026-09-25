Un chico de 13 escapaba de un robo a un repartidor y lo atropellaron: el impactante video

El menor protagonizó un brutal accidente. El momento en que el chico intentó atravesar los carriles, mientras circulaban vehículos a alta velocidad.

Un chico de 13 escapaba tras intentar robarle a un repartidor y lo atropellaron: el impactante video.

Un impactante episodio terminó con un adolescente embestido por un auto cuando intentaba cruzar una ruta. Según se conoció, el menor escapaba de un presunto intento de robo.

El accidente ocurrió en el Acceso Este de Guaymallén, frente al Mendoza Shopping y quedó registrado por un testigo que presenció la secuencia y la filmó.

El adolescente habría sido señalado por un presunto robo a un repartidor. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, luego del hecho intentó escapar subiendo a un colectivo. Sin embargo, su plan no salió bien ya que los repartidores lo alcanzaron, lo hicieron bajar y se produjo un violento forcejeo.

El video que circuló en redes sociales muestra cómo el joven corrió hacia la calzada e intentó atravesar los carriles, mientras circulaban vehículos a alta velocidad.

En ese momento fue embestido por un Peugeot 408 que circulaba en dirección al oeste. El impacto hizo que el adolescente cayera sobre el asfalto. "¡No, lo pisó! ¡Lo mató", dice el hombre que grabó la secuencia.

Cómo se encuentra el adolescente tras el accidente

El menor, de 13 años de edad, permanece internado en terapia intensiva, pero en condición "estable" en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Medios locales revelaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 22.40 horas en la mano del Acceso Este con dirección al Oeste. Tras recibir un alerta a través de la línea de emergencias 911, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta la escena, donde encontraron al menor tendido sobre el asfalto con visibles heridas de consideración.

Según el parte médico difundido este viernes desde el Hospital Pediátrico Humberto Notti, el menor fue diagnosticado con politraumatismos graves y su estado se mantiene sin cambios respecto del informe anterior: permanece estable, en sala común y bajo observación médica. Además, cuenta con una consigna policial en el centro de salud.

La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes, incluida una consigna policial en el nosocomio. La funcionaria calificó el expediente como lesiones culposas graves.

El Ministerio Público Fiscal informó al diario Los Andes que la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, logró individualizar al conductor del vehículo, pero "no será imputado porque, de acuerdo a las pruebas recabadas, existió por parte del menor una autopuesta en peligro, debido a que realizó un cruce por un sitio no autorizado para peatones y habilitado de manera exclusiva para vehículos".

Según reveló Infobae, el Peugeot 408 era conducido por G.G.G., un hombre de 61 años, quien atropelló al chico cuando cruzó de forma repentina. En el video que acompaña esta nota se ve que el automovilista no pudo evitar el impacto.

Un chico de 14 años manejaba una Amarok, murió al chocar con otra camioneta y mató a un joven

Un adolescente de 14 años murió después de perder el control de una camioneta Volkswagen Amarok y chocar contra otro vehículo. El impacto también causó la muerte de un joven de 18 años y dejó cinco heridos, cuatro de ellos con lesiones de gravedad.

La tragedia ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional N° 14 y calle Democracia, en San Vicente, Misiones, frente a una estación de servicio. La Policía intenta determinar por qué el menor estaba al volante y a qué velocidad circulaba.

Las víctimas fueron identificadas como Máximo Rivero, el menor de 14 años, conductor de la primera camioneta; y Joaquín Yoel Lange, quien viajaba como acompañante en el otro vehículo.