Tras el accidente en Río Gallegos, una mujer contó que ya le chocaron dos autos estacionados y que vive asustada. La solución extrema que improvisó otro vecino.

Triple choque y miedo en una esquina peligrosa: "En cualquier momento se van a meter en mi casa".

Un triple choque ocurrió minutos después de las 10 de la mañana del miércoles 23 de septiembre en una esquina peligrosa de Río Gallegos, en Santa Cruz , y la dueña de la casa en cuyo patio terminó uno de los vehículos salió a contar la difícil situación en la que vive.

La mujer tiene su casa en el cruce de avenida San Martín e Italia y en esta ocasión una Fiat Fiorino que tenía estacionada en el frente de su domicilio resultó dañada .

Con bronca y angustia , contó que los accidentes de tránsito se repiten en el lugar y que no es la primera vez que le pasa algo como lo de ahora.

“Acá siempre están chocando. Y lo peor de todo es que la ligo yo. En cualquier momento se van a meter a mi casa”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral.

Y agregó: “Ya me han chocado los dos autos y ahora es la segunda vez”.

Triple choque y un auto contra el cerco

En esta oportunidad, todo comenzó cuando una Peugeot Partner blanca chocó contra un Volkswagen Polo.

El segundo vehículo sufrió el golpe en el lateral izquierdo, justo donde estaba la conductora, y como consecuencia del impacto, se desplazó hacia la vereda.

El coche rompió parte del cerco de la vivienda de la mujer y terminó contra su Fiat Fiorino estacionada.

Además de los daños en la camioneta utlitaria de la vecina, el Polo quedó con trodo el sector izquierdo abollado y con los airbags desplegados. La Partner, en tanto, tenía el frente destruido.

Una conductora trasladada al hospital

La mujer que manejaba el Volkswagen fue asistida en el lugar y luego llevada en ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos.

Según informó la radio LU12 no tenía heridas de gravedad, pero sentía dolores después del accidente y fue derivada para controles médicos preventivos.

La Partner involucrada en el triple choque en Río Gallegos quedó con el frente destruido. La Opinión Austral

Más allá del susto que se llevó, y de la angustia, la propia dueña de casa ayudó a contenerla antes de que llegaran los servicios de emergencia.

“Ella estaba como yo, muy nerviosa, pero decía que no tenía nada", contó la vecina.

Sin embargo, luego notó que había sufrido un golpe en la zona de una pierna y la cadera.

El pedido de la vecina de Río Gallegos

La vecina atribuyó parte del problema a la velocidad y a la cantidad de vehículos que circulan por el sector.

“Acá es un tránsito tremendo. A veces no pueden pasar porque es una cosa de autos y se chocan, pasan rápido y pum, se chocan con otro”, describió.

Por eso pidió que se instale un semáforo u otra medida que ordene la circulación. “Tiene que haber algo que ya termine con todo esto”, planteó.

La solución que ideó otro vecino

También contó que un vecino de la misma esquina optó por una salida improvisada. “Tuvo que subir la vereda para que no se le metieran en la casa”, explicó.

La mujer insistió con que, a su entender, en esa esquina “no se respeta nada”, en referencia a las normas de tránsito.

“La verdad que estoy con mucha bronca porque siempre nos chocan acá en esta esquina. La otra vez me chocaron el auto y ahora la chocaron a la señora acá”, reiteró.

Operativo y pericias

Tras el triple choque se desplegó un operativo con la Policía de Santa Cruz, Tránsito Municipal y personal sanitario.

Los agentes delimitaron el sector y trabajaron para ordenar la circulación mientras se asistía a la conductora y se completaban las actuaciones correspondientes.

La jornada tenía lluvias intermitentes y la calzada húmeda, pero las circunstancias precisas que provocaron la colisión y las eventuales responsabilidades todavía deben establecerse en base a las actuaciones y pericias realizadas.