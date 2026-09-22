Una mamá y su nena de 2 años quedaron atrapadas con el auto en la nieve de la Patagonia

La mujer se desorientó por las condiciones climáticas y terminó fuera del camino, sin siquiera poder salir del coche. La Caminera logró ponerlas a salvo.

Una mamá y su nena de 2 años pasaron la noche encajadas con el auto en la nieve de la Patagonia.

Una madre de 25 años y su hija de apenas 2 arrancaron la primavera 2026 en una situación inesperada y de riesgo: pasaron varias horas varadas a bordo de un Chevrolet Corsa que quedó encajado en un cordón de nieve a unos 5 kilómetros de la Ruta Provincial N.º 39 Este, en Santa Cruz .

La joven madre y su niña viajaban desde Perito Moreno hacia Pico Truncado , en el noroeste de Santa Cruz , cuando el temporal las sorprendió en el camino.

El incidente ocurrió cuando la conductora, que viajaba desde Perito Moreno hacia Pico Truncado, se desorientó debido a las condiciones climáticas del camino, según precisó La Opinión Austral, que además difundió un video del operativo de rescate.

Lo cierto es que por las consecuencias del temporal de nieve el Corsa se desvió del camino e impactó contra un bardón de nieve acumulada, a unos 5 kilómetros del ingreso a la ruta 39.

Nieve en el Día de la Primavera

El aviso llegó a las autoridades tras detectarse el vehículo inmovilizado en medio de la importante acumulación de nieve que afectaba la zona.

Madre e hija habían quedado atrapadas sin poder salir del auto ni continuar el trayecto.

La nevada primaveral se dio luego de un invierno con varios fenómenos climáticos intensos en toda la zona cordillerana de la Patagonia, una región donde el cambio de estación llega en los hechos algo más tarde.

El operativo de rescate

Personal de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches llegó hasta el lugar y confirmó que las dos ocupantes seguían dentro del vehículo.

Ambas fueron trasladadas a un puesto sanitario, donde se constató que no tenían lesiones.

En una de las fotos del operativo que difundió la policía provincial, se ve a la mujer cargando a su pequeña a upa, instantes antes de subir al móvil que las trasladó.

Además, el video muestra las tareas de un agente removiendo nieve con una pala para poder sacar el vehículo.

La policía se ocupó también de comunicarse con los familiares de la mamá y su nena, en Pico Truncado, quienes estaban sumamente preocupados tras perder contacto con la mujer y habían dado aviso a las autoridades.

Patrullajes preventivos

Desde la fuerza destacaron el trabajo cotidiano de la Caminera en las rutas de Santa Cruz, que gracias a los patrullajes regulares logran asistir a quienes quedan expuestos al frío y la nieve, como en este caso.

El Chevrolet Corsa de la joven madre, que se dirígía con su hija pequeña desde Perito Moreno hacia Pico Truncado.

Una vez más, reiteraron también la importancia de tomar precauciones, más allá de que el invierno ya terminó.

Entre las más importantes recomendaciones aparecen:

Consultar el estado del camino y las condiciones climáticas antes de salir

Usar cadenas o neumáticos adecuados cuando sea necesario

Llevar abrigo, agua, alimentos, linterna y el celular cargado

Evitar detenerse en banquinas, que rápidamente pueden quedar ocultas por la nieve

Ante una emergencia, no abandonar el vehículo y pedir asistencia de inmediato.

Una Hilux hundida en la nieve.

Una Hilux hundida en la nieve

En julio de 2026, un hombre y una mujer quedaron varados durante la madrugada a bordo de una Toyota Hilux, en un camino rural cercano a Perito Moreno, con una temperatura de 22 grados bajo cero.

El operativo en la misma zona donde ahora asistieron a la madre y su niña fue entonces algo más complicado.

El procedimiento se activó tras recibirse la alerta sobre un vehículo inmovilizado en las inmediaciones del ex Módulo YPF "Cerro Piedra", una zona rural donde la nieve acumulada sobre el camino hacía imposible la circulación.

Pese a ese obstáculo, personal de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, a cargo de los sargentos Epul y Arbe, se movilizaron hacia el lugar en el Móvil 1062.

Quedaron varados en un camino rural, con 22 grados bajo cero: el rescate de una Hilux hundida en la nieve.

Pero las condiciones climáticas extremas obligaron a convocar a otras fuerzas para garantizar un operativo seguro tanto para los varados, como para los agentes que intervinieron.

De este modo, al operativo se sumaron efectivos del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y personal de la Administración General de Vialidad Provincial, colaboraron para abrirles paso a los policías entre la nieve y garantizar el acceso al punto donde se encontraba atascada la camioneta.

Los rescatados, que habían salido de un establecimiento ganadero de la zona, fueron hallados en buen estado de salud y no necesitaron atención médica de urgencia.