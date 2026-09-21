Lo denunció un hombre de 45 años luego del trágico accidente entre dos autos sobre la ruta 43. La pista que rastreó y le entregó a la policía.

Su hijo murió en un choque y cuando fue a buscar las cosas del auto, las habían robado.

Un hombre de 42 años denunció en Santa Cruz el robo de las pertenencias de su hijo, fallecido en un accidente de tránsito el pasado 13 de septiembre .

Según la denuncia , al retirar los objetos que habían quedado dentro del vehículo siniestrado, advirtió que faltaba un teléfono celular de alta gama y una billetera con documentación.

El trágico grave accidente de tránsito había ocurrido el domingo 13 de septiembre de 2026 , alrededor de las siete de la tarde, en la intersección de la Ruta Provincial 43 y la avenida 25 de Mayo, en la localidad de Las Heras .

Un celular de alta gama

Según consta en la denuncia, el padre del joven se presentó días después del choque para retirar las pertenencias que permanecían en el automóvil, que tras el violento choque con otro auto, en el que resultaron heridas otras dos personas, quedó destruido.

Fue en ese momento cuando advirtió que determinados objetos personales de su hijo ya no se encontraban en el habitáculo del coche.

Entre los elementos denunciados como faltantes apárecen una billetera de cuero negra con documentación personal y un iPhone 14 Pro negro con funda de silicona.

El valor estimado de lo sustraído ronda el millón doscientos mil pesos.

Siempre según lo declarado ante la policía, lo único que encontró en el auto de su hijo fallecido fueron las llaves de encendido y parte de la documentación personal, según información del Periódico de Las Heras.

El rastreo del iPhone

Uno de los datos incorporados a la causa surgió del sistema de rastreo de Apple.

El padre del joven ingresó a la cuenta de iCloud de su hijo y utilizó la función "Encontrar" con el objetivo de ubicar el dispositivo.

El sistema permitió obtener una geolocalización que situó al teléfono sobre la calle Tehuelche, en la misma localidad de Las Heras, aunque sin precisión sobre la numeración catastral del domicilio.

Ese dato quedó incorporado a la investigación como una posible línea de trabajo para las próximas medidas de investigacións.

La ubicación brindada por un sistema de rastreo, por sí sola, no permite establecer quién posee el dispositivo ni atribuir responsabilidad por la desaparición de las pertenencias.

Por ese motivo, cualquier procedimiento sobre un domicilio deberá surgir de las actuaciones judiciales y de los elementos que se reúnan durante la investigación.

El trágico accidente en Santa Cruz

En la colisión en la que murió el joven de 25 años, también resultaron heridas otras dos personas, de las cuales una debió ser rescatada por los bomberos, ya que quedó atrapada en el vehículo en el que viajaban.

El choque se produjo en el tramo de la Ruta 43 que pasa por el barrio Malvinas de Las Heras.

Allí, cerca de las 19.50 de aquel domingo, colisionaron violentamente un automóvil Nissan Versa y un Volkswagen Gol Country en los que viajaban, en total, al menos cuatro personas.

Según lo que informaron desde la Policía de Las Heras, el impacto entre los dos automóviles fue de gran magnitud y demandó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

Tuvieron que trabajar en el lugar agentes de las comisarías Primera y Segunda de la ciudad santacruceña, junto con los Bomberos Voluntarios y personal médico del Hospital Distrital Las Heras.

Dos heridos trasladados al hospital

Fuentes policiales indicaron que en el Nissan viajaban el conductor y otros dos pasajeros.

Allí iba el joven fallecido. Y los equipos de emergencias médicas debieron asistir a los otros dos ocupantes del Nissan, un hombre de 40 años y otro de 26, quienes resultaron con heridas de diversa consideración.

Uno de los dos quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo cual fue necesaria la intervención de Bomberos para poder rescatarlo y realizarle los primeros auxilios.

Ambos fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras.

Tragedia en la Ruta 43: murió un joven de 25 años en un brutal choque entre dos autos

En aquel momento trascendió que uno habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentaba politraumatismos.

De acuerdo con lo que trascendió, estos otros dos ocupantes serían familiares de Jaramillo.

Los autos, destruidos

Por la violencia del impacto, el Volkswagen presentaba importantes destrozos en el frente y el lateral izquierdo, mientras que el Nissan también tenía destruida su parte frontal y, especialmente, el lateral del lado del acompañante, que quedó completamente hundido.

Lo mismo sucedió en la parte de la luneta trasera, lo que hace presumir que el automóvil habría dado algún tumbo antes de quedar sobre sus cuatro ruedas, aunque esto no fue informado por las autoridades.

Tomó intervención en el hecho el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras, que dispuso el secuestro preventivo de los vehículos involucrados.

Los dos rodados fueron sometidos a pericias mecánicas con el objetivo de aportar elementos que permitan establecer cómo se produjo el choque.

A la vez, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo de Jaramillo a la morgue judicial para la realización del estudio médico forense, en busca de determinar con precisión las causales de su fallecimiento.

Qué investigan tras la denuncia

La denuncia que hizo el padre del muchacho muerto fue caratulada preventivamente como hurto.

La investigación deberá determinar en qué momento y bajo qué circunstancias desaparecieron los objetos que, según lo denunciado, se encontraban en el vehículo tras el accidente.

También se buscará establecer si el teléfono puede ser localizado y recuperado a partir de la información aportada por el sistema de rastreo.