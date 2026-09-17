Un seguimiento de 6 meses permitió desarticular una red de narcomenudeo. Secuestraron droga, dinero, vehículos y hasta posnets que usaban para cobrar.

Cayó el clan narco que lideraba una familia uruguaya en un destino turístico top de la Patagonia.

La Policía de Santa Cruz desbarató un clan familiar de nacionalidad uruguaya dedicado al narcomenudeo en El Calafate , uno de los destinos turísticos top de la Patagonia , tras seis meses de tareas de inteligencia criminal .

El operativo "Lazos de Sangre" permitió detener a varios integrantes de la banda y secuestrar más de un kilo de cocaína de máxima pureza, en un esquema que combinaba puestos fijos y reparto a domicilio con terminales electrónicas de pago.

La pesquisa estuvo a cargo de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate, dependiente del Departamento de Crimen Organizado Zona Sur, con intervención de la Unidad Fiscal de Río Gallegos a cargo del fiscal general interino Julio César Zárate.

Tras seguimientos encubiertos e intervenciones, la Justicia libró las órdenes de allanamiento al comprobarse que la banda operaba bajo la modalidad de "kiosco" y "delivery", utilizando distintos vehículos para abastecer a consumidores locales.

Tres allanamientos simultáneos

Minutos antes de la medianoche del 16 de septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad iniciaron tres allanamientos simultáneos en la villa turística del sur santacruceño, famosa mundialmente por las visitas al glaciar Perito Moreno, que se extendieron hasta entrada la madrugada.

En un complejo de departamentos de la zona alta de la ciudad, los efectivos sorprendieron a una mujer de más de 40 años y a su hijo de 19, mientras ella fraccionaba clorhidrato de cocaína en dosis individuales sobre una mesa.

En una vivienda de la calle De las Acacias al 3000, en tanto, fueron aprehendidos una mujer de más de 65 años y un hombre de 30.

La policía de Santa Cruz realizó tres allanamientos simultáneos en El Calafate.

El tercer procedimiento se concretó en un local de la avenida del Libertador, sin ocupantes al momento del ingreso.

Según informó La Opinión Austral, los tres domicilios formaban parte del mismo circuito de narcomenudeo y venta de cocaína en la ciudad.

Con alcance interurbano

Pero el alcance de la organización, y de la pesquisa, excedió los límites de El Calafate.

De manera coordinada, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón intervino en la localidad de Piedra Buena, donde detuvo a otra ramificación de la banda.

Allí, secuestró una camioneta Volkswagen Amarok utilizada que el clan narco utilizaba para la logística interurbana de la droga.

Cocaína, marihuana y posnets

En el total de los procedimientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, más de un kilo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza fraccionado en tizas y envoltorios, y cerca de 300 gramos de marihuana preparados para la venta al menudeo.

También incautaron elementos de corte y estiramiento, balanzas de precisión, recortes de nylon y terminales de pago electrónico utilizadas para cobros con tarjeta o transferencia.

Además, se hallaron múltiples cámaras de videovigilancia usadas para monitorear los accesos a las viviendas, material tecnológico, una réplica de arma de fuego, municiones de calibre real y un total de cuatro vehículos afectados al sistema de reparto.

El operativo fue supervisado por el superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, comisario general Daniel Carrillo, junto al jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Sur, comisario mayor Luis Alberto Poblete, con el apoyo de distintas unidades operativas locales.

Los integrantes de la familia uruguaya quedaron detenidos e incomunicados a disposición del fiscal Julio César Zárate, mientras la causa avanza hacia las indagatorias en los estrados judiciales.